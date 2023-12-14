الأرصاد الجوية تعلن استقرار الطقس على مدار الأسبوع المقبل

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 14 ديسمبر 2023 12:32 صباحاً - قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن اليومين الماضيين شهدا حالة جوية غير مستقرة، وجرى التنويه عنها مسبقا، وكانت تتمثل في تساقط الأمطار والتي وصلت إلى درجات غزيرة على السواحل الشمالية.

أضاف القياتي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" المذاع عبر قناة dmc، أن الأسبوع المقبل سيشهد طقس مستقر تماما على كافة مناطق الجمهورية، وسوف تتلاشى فرص الأمطار حتى منتصف الأسبوع المقبل على الأقل، مع ارتفاع درجات الحرارة إذ تسجل العظمى على القاهرة غدا 23 مئوية.

وتابع الدكتور محمود القياتي، أن جنوب الصعيد سيكون أكثر المناطق التي ستتأثر بارتفاع درجات الحرارة غدا حيث تصل إلى 30 درجة مئوية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة الخميس: القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 15، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 13، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 11، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 12، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 12.. وفيما يلى موجز لأهم الأخبار.