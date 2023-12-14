حظك اليوم.. توقعات الابراج الخميس 14-12-2023

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 14 ديسمبر 2023 08:30 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الخميس 14-12-2023

مهنياً: تعيش يوما متقلبا ضاغطا حاول ان تكون هادئاً ولا تكن طرفا مع او ضد وخفف عنادك وتفحص الاضرار الناجمة عن مواقفك العصبية وحاول ان تبني من جديد ان كل ما تحتاجه في هذا اليوم الدقيق الصبر والحفاظ على اعصابك وعدم التدخل في خصوصيات الآخرين.

عاطفياً: إذا كنت مجبراً على مصارحة الشريك، فلا تتردّد ولا سيما إذا كان الأمر يساهم في توضيح الأمور العالقة.

صحياً: ترفض اليوم الانصياع لنصائح الطبيب، لكنك سرعان ما تعود إلى تنفيذها خوفاً على صحتك.

حظك اليوم برج الثور الخميس 14-12-2023

مهنياً: يوم جيد يحمل أحداث متتالية تدفعك إلى إعادة النظر في عدة أمور، فأنت تحسن التأثير على محيطك وهذا يمنحك مزيداً من التطور والتقدم في العمل وعروض كن خارج مؤسستك وتتصاعد وتيرة النشاط حولك الناس مقتنعة بمواهبك

عاطفياً: التعاون الجدي مع الشريك يعزز العلاقة بينكما، فتصبح الصورة أكثر وضوحاً من السابق.

صحياً: خذ الأمور هذا اليوم بروية وحكمة، ولا تنفعل لمجرد تصرف عابر قام به أحدهم وأزعجك.

حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 14-12-2023

مهنياً: تتحسن امورك المادية في هذا اليوم لذلك حاول ان تستعمل حماسك لتصل الى حقوق كلنت ضائعة او مؤجلة فتفرح بالنتائج وتبدو مليء بالطاقة والحماسة مقبلاً على الدنيا، مرتاحاً إلى التطورات، ملاحقاً الأحداث التي تتزاحم وتحثّك على العمل والانطلاق.

عاطفياً: تجد نفسك أحياناً مجبراً على تنفيذ طلبات الشريك، فتنشأ بعض الشكوك لكنها تكون عابرة.

صحياً: قاوم شهيتك وضعفك أمام المأكولات الدسمة، وفكّر في النتائج المترتبة على كثرة تناولها.

حظك اليوم برج السرطان الخميس 14-12-2023

مهنياً: تتحسن أمورك لحظة وصول القمر الى برجك ما يجعلك تدخل في حوارات مفيدة وتطورات إيجابية على صعيد خياراتك خاصة في امورك الشخصية وتكون جريئاً في طرح الموضوعات والدفاع عن حقك، لكن شرط التحرك في الإطار الصحيح.

عاطفياً: المساواة بينك وبين الشريك تكون لمصلحة الطرفين، وهذا ما يعزز الثقة والتفاهم بينكما.

صحياً: كثرة الضغط الذي تواجهه في العمل ومحيطك ينعكس موقتاً سلباً على صحتك ونفسيتك.

حظك اليوم برج الاسد الخميس 14-12-2023

مهنياً: يوم متعب قد تفاجئك مصاعب طارئة او صدامات فابنعد عن الغيرة والتشكيك والصوت العالي وحاول ان تدرس قراراتك قبل أن تاخذها في هذا اليوم الذي يجعلك أكثر انكماشاً وتقوقعاً يفرض عليك منحى جديداً ويكشف سرّاً ماضياً.

عاطفياً: البحث في ذكريات الماضي لا يؤدّي إلى شيء، ويترك انعكاسات غير ضرورية على العلاقة بالشريك.

صحياً: ينتابك شعور بالاشمئزاز من كل ما يدور حولك، ويجعلك تعيش في حالة اكتئاب ورغبة في الابتعاد عن الجميع

حظك اليوم برج العذراء الخميس 14-12-2023

مهنياً:يوم جيد تستقر الامور مع انتقال القمر الى موقع مناسب من السرطان وهذا ما يجعلك متفرغا تماما لاصلاحات انت تحتاجها وتعيش رغبات تحولها الى واقع يوم ممتاز يحمل تغييرات إيجابية على الصعيد المهني والشخصي.

عاطفياً: إذا أردت الإقدام على خطوة جديدة فكّر جيداً فقد تكلفك أكثر مما كنت تتوقع في العلاقة مع الشريك.

صحياً: حاول أن تلهي نفسك بممارسة المشي أو الركض الخفيف ولو نصف ساعة يومياً.

حظك اليوم برج الميزان الخميس 14-12-2023

مهنياً: متضايق إلى أقصى الحدود يوم للشجارات وقد تتفاجأ من تصرفات الآخرين ما يجعلك تعيد التفكير في احكامك عليهم يوم متقلب متطلب يفرض عليك التنازلات قليلا وحاول أن ترى الأمور بطريقة إيجابية ولا تعاقب نفسك أو تلوم الاخرين.

عاطفياً: يتغيّر مصير العلاقة هذا اليوم، وتحسم قصّة مهتزّة وتحصل بعض المواجهات العابرة.

صحياً: تخلّ عن كسلك للقيام بما يعود عليك بصحة سليمة معافاة، وبادر إلى ممارسة الرياضة.

حظك اليوم برج العقرب الخميس 14-12-2023

مهنياً: انتقال القمر الى برج السرطان المائي الصديق يحمل تغييرات جذرية في حياتك المهنية للافضل من دعم ومساعدات ما يجعلك متفائل سعيد تشعر بالارتياح نوعاً ما وتستفيد من بعض الفرص في حياتك المهنية، وقد تحقق أمراً مذهلا.

عاطفياً: جبهة العلاقة بالشريك هادئة، وتبدو الأمور عادية بعد سوء التفاهم الذي ساد بينكما أخيراً.

صحياً: تميل هذا اليوم إلى تناول المأكولات الدسمة، حذار المضاعفات لاحقاً.

حظك اليوم برج القوس الخميس 14-12-2023

مهنياً: تتحسن الاوضاع لذلك حاول ان تستفيد من حظوظك اليوم انت قائد موجه لمحيطك فعليك استغلال الأجواء الايجابية في العمل الى أقصى الحدود، وخصوصاً أن الفترة المقبلة قد تشهد ركوداً وعدم استقرار.

عاطفياً: وجود الزهرة في برج الأسد ، الناري يبشرك بفترة جيدة من الحياة العاطفية، وتعد الشريك بمشاريع كبيرة تنفذها.

صحياً: راع ظروفك الصحّية لأن طاقتك ضعيفة ومناعتك خفيفة، ومع الوقت يتحسن الوضع.

حظك اليوم برج الجدي الخميس 14-12-2023

مهنياً: يوم للتجارب الصعبة ممكن ان تدخل متاهات أو تصطدم بمشاكل تعيق تفكيرك ومساعيك ما يجعلك عصبي حاول ان تهدأ ولا تتورط في مشكلات ولا تجازف، سيطر على نفسك من دون اللجوء إلى العنف، فأنت لا تزال ترزح تحت ضغوط كثيرة.

عاطفياً: الشريك يحتاج إلى حنانك على الدوام، وهذا اختبار لمدى جدية العلاقة بينكما.

صحياً: أضبط شهيتك وحاول أن تتقيد بمواعيد الوجبات، واجعلها خفيفة قدر المستطاع.

حظك اليوم برج الدلو الخميس 14-12-2023

مهنياً: تمتلك افكارا جيدة عن طرق لزيادة دخلك وقد تدفع للأمام بمصالحك المهنية كذلك سوف تدفعك كثرة انشغالاتك هذا اليوم إلى بذل جهود مضاعفة، لكنّ النتيجة تسعدك كثيراً وتحفزك على المزيد من العطاء.

عاطفياً: يكون تغاضي الشريك عن تجاوزاتك فرصة لك لتغير تصرفاتك إزاءه، وهنا يفرض الحذر نفسه.

صحياً: الصحة السليمة نسعى إلى إبقائها سليمة ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً، فلا تحاول التفريط فيها.

حظك اليوم برج الحوت الخميس 14-12-2023

مهنياً: تتحسن الظروف وتصبح مستقرة تحمل عروض وحلول للمشاكل مع انتقال القمر الى برج السرطان الصديق ما يجعلك سريع التاقلم فتتخذ قرارات حكيمة الذي يتحدث عن آمال مشرقة على الصعيد المهني، وتصحح بعض المسار الذي يشير إلى مصالحة مع أحد الزملاء.

عاطفياً: قدرتك على الإقناع تذهل الشريك، فيصبح متشوقاً لسماع اقتراحاتك بشأن كل ما

يفيد العلاقة بينكما.

صحياً: تجنّب الخوض في نقاشات عقيمة قد تتسبب في ارتفاع ضغطك، وابق أعصابك هادئة