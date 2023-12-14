رئيس جامعة الأزهر يقدم التهنئة لخريجي الدفعة 23 بطب الأزهر بدمياط

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 14 ديسمبر 2023 11:27 صباحاً - هنأ فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، خريجي الدفعة 23 بكلية طب بنين الأزهر بدمياط، كما قدم التهنئة إلى أسرهم بهذا اليوم الطيب الذي طال انتظاره، جاء ذلك خلال إلقاء كلمته في احتفالية تخريج الدفعة 23 بكلية طب البنين بدمياط.

وحث رئيس جامعة الأزهر أبناءه من خريجي الدفعة 23 على الجد والاجتهاد في الحياة العملية، مشيرًا للخريجين بأنهم حصلوا اليوم على شهادة علمية بتخرجهم في كلية الطب، وعليكم أن تجدوا وتجتهدوا في الحياة العملية، وعليكم أيضا أن تستفيدوا من خبرات أساتذتكم وأن تنهلوا من علومهم.

ونصح رئيس جامعة الأزهر خريجي الدفعة 23 قائلًا لهم: احرصوا على أن تكونوا صورة حسنة للطبيب الأزهري الذي يتميز عنه غيره من الأطباء بدراسة علوم الدين والدنيا جنبًا إلى جنب، وأن تكونوا على الدوام صورة مشرقة للأزهر الشريف كعبة العام وقبلة العلماء، عليكم أن تعكسوا منهجه الوسطي المعتدل؛ من خلال تعاملكم مع مرضاكم، التزموا أمانة العلم، حافظوا على شرف رسالة الطبيب، وكونوا على حذر من الخطأ؛ فالعلم أمانة والطب أمانة.