قصف إسرائيلى قرب مقر الهلال الأحمر فى غزة ومستشفى الأمل بخان يونس

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 14 ديسمبر 2023 12:32 مساءً - أفادت قناة القاهرة الإخبارية، قبل قليل، فى خبر عاجل لها، عن قيام جيش الاحتلال الإسرائيلى بتنفيذ قصف مكثف قرب مقر منظمة الهلال الأحمر الفلسطينى فى غزة، وبجانب مستشفى الأمل بخان يونس.

وعلى صعيد أخر قال عبدالفتاح دولة متحدث باسم حركة فتح، أن الحركة لا تثق فى الموقف الكلامى الأمريكى الذى لا يترجم على الأرض بشكل فعال يفضى إلى وقف العدوان، وفتح مسار سياسى حقيقى يكون نتائجه إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

كشف "دولة" فى لقاء على القاهرة الإخبارية، عن أن قوات الاحتلال اعتقلت قبل أيام 142 امرأة منهم رضيعات، ومصيرهم مجهول، متهما حكومة الاحتلال الإسرائيلى ببرمجة كل مشاريعها على عدم قيام دولة فلسطينية.