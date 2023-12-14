بوتين: يجب الحفاظ على سكان غزة.. وتواصلت مع مصر فى هذا الشأن

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 14 ديسمبر 2023 12:32 مساءً - دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى الحفاظ على سكان قطاع غزة، مضيفا: "تواصلت فى هذا الشأن مع مصر والسعودية والإمارات".

قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إن بلاده لا تضع شروطا لتطوير العلاقات مع الغرب، مؤكدا عدم وجود حاجة لتعبئة عسكرية إضافية حاليا.

أضاف بوتين خلال مؤتمر صحفى: "اليوم، لم تعد أوكرانيا تنتج أى أسلحة تقريبا، كل شيء يتم إحضاره إليهم "مجانا"، لكن هذه الهدية الترويجية تنتهى"، كاشفا عن الولايات المتحدة أنفقت 5 مليارات دولار بغرض إفساد العلاقات بيننا وبين أوكرانيا".

وتابع بوتين: "لقد أعطى الغرب أوكرانيا كل ما وعدها به، بل وأكثر من ذلك، لكننا دمرنا بالفعل 747 دبابة و2300 عربة مدرعة منذ بداية "الهجوم المضاد" لكييف"، معلقا: "إما أن نتفق على السلام فى أوكرانيا أو سنحل المشكلة بالقوة".