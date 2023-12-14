نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مايا مرسي: المرأة المصرية تصدرت المشهد الانتخابي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة اليوم سبيكيوزا كازيبوي وانديرا، رئيسة البعثة المشتركة للاتحاد الإفريقي والكوميسا لمتابعة الانتخابات الرئاسية لعام 2024، وهي النائبة السابقة لرئيس أوغندا، وتشغل حاليًا منصب المستشار الخاص لرئيس أوغندا لشئون الصحة والسكان، وتتمتع بعضوية لجنة الحُكماء التابعة للاتحاد الأفريقي.

ورحبت الدكتورة مايا مرسي بقيام الاتحاد الأفريقي والكوميسا بإرسال بعثة مشتركة لمتابعة الانتخابات الرئاسية لعام 2024، مشيرة إلى أن الغرفة المركزية للمتابعة الميدانية للانتخابات والتي أطلقها المجلس خلال الانتخابات قد رصدت مشاركة المرأة المصرية بكثافة في العملية الانتخابية، مؤكدة على أن هذه المشاركة القوية والمعهودة من المرأة المصرية خلال جميع الاستحقاقات الدستورية السابقة تعتبر رسالة سياسية قوية بأن المرأة المصرية هى كتلة سياسية فاعلة وقوية في المجتمع.

وأكدت رئيسة المجلس على أن المرأة المصرية وصلت في السنوات الأخيرة إلى مواقع قيادية لم تصل إليها من قبل، فلاول مرة على سبيل المثال تصل المرأة المصرية إلى منصب مستشارة رئيس الجمهورية للأمن القومى ومنصب محافظ و قاضية في كل من النيابة العامة ومجلس الدولة.

وأشارت إلى أن مشاركة المرأة في كافة المجالات أصبحت أمر حتمي وضروري لا سيما في ملف الأمن والسلام، لافته إلى أنه إذا اتيحت للمرأة المساحة التى تستحقها فأنها ستعمل على نشر السلام في العالم أجمع .

ولفتت الدكتورة مايا مرسي إلى أنها ترأس حاليًا بجانب المجلس القومي للمرأة كل من المجلس الوزاري لمنظمة المرأة العربية التابعة لجامعة الدول العربية، ورئيسة المجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة بالدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، ورئيسة الدورة الثامنة لمؤتمر منظمة التعاون الإسلامي للمرأة، قائلة: "لا بد أن يكون لدينا جميعًا التزام قوى نحو العمل على الدفع بملف المرأة والامن والسلم، خاصة في الوقت الحالي في ظل ما نشهده حولنا من نزاعات وحروب".

وتحدثت الدكتورة مايا مرسي عن برنامج "نورة" لتمكين الفتيات، موضحة أنه برنامج أطلقه المجلس ويحظى برعاية كريمة من السيدة انتصار السيسي، ويأتي في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، ويستهدف الفتيات من سن 10 حتى 14 عاما، بهدف بناء مهاراتهن ومعارفهن الاجتماعية والصحية والاقتصادية من أجل تحقيق إمكاناتهن الكاملة داخل أسرهن ومجتمعاتهن وبلدهن.".

كما أشادت السيدة سبيكيوزا كازيبوى وانديرا بالمشاركة الكثيفة للمرأة المصرية في الانتخابات الرئاسية 2024 قائلة باللغة العربية عن مشاركة المرأة المصرية بأنها “ممتازة”.

وأشارت إلى أن أوغندا مهتمة بالعمل على تمكين الفتيات وتعليمهن جيدا للوصول إلى المواقع القيادية في كافة المجالات في المستقبل، مشيرة إلى أن المرأة وصلت للعديد من المناصب العليا بأوغندا ،وأن نسبة القاضيات في أوغندا تصل إلى 50%.

وأكدت السيدة سبيكيوزا أن مصر جزء من إفريقيا وأن ما يحدث حولها من نزاعات وحروب تؤثر عليها وبالتالي على إفريقيا ايضا، ودعت بأن تكون مصر عضوًا في شبكة النساء الأفريقيات في مجال منع النزاعات والوساطة، والتي يشار إليها رسميًا باسم FemWise-Africa " فيم وايز – افريقيا "، وهي آلية فرعية تابعة لفريق لجنة الحُكماء التابعة للاتحاد الأفريقي، وهي إحدى الركائز الأساسية لهيكل السلام والأمن باللاتحاد الأفريقي، وتهدف الشبكة إلى تعزيز دور المرأة في جهود منع نشوب النزاعات والوساطة من خلال توفير منصة للدعوة الاستراتيجية وبناء القدرات والتواصل.

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