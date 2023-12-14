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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رحلة سياحية لـ50 طفلا من ذوي الهمم بالمنطقة الأثرية بالهرم في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - قامت الإدارة العامة للسياحة، بتنفيذ رحلة سياحية مجانية بالمنطقة الأثرية بالهرم لعدد 50 طفل من أصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة تم ترشيحهم من مديرية التضامن الاجتماعى وذاك بمتابعة من عزة وهدان مدير إدارة السياحة بالمحافظة.
وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بأهمية رفع الوعي السياحي والأثري لدى المواطنين بكافة فئاتهم ومراحلهم العمرية وثقافاتهم، وتحت اشراف هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة لشئون تنمية البيئة وخدمة المجتمع.
جاءت الزيارة فى إطار احتفال العالم باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة وتوجهات الدولة باتخاذ ما يلزم من إجراءات تنفيذية تستهدف تمكين ذوى الهمم ودمجهم في جميع المبادرات التي تقوم الدولة بتنفيذها.
إلى جانب تنشيط الحركة السياحة الداخلية وتعريف الشباب بمقومات بلدهم السياحية والأثرية للحفاظ عليها وليكون كل فرد منهم سفيرا للسياحة المصرية.
وقد تم التنسيق مع مدير عام منطقة آثار الهرم حيث شمل برنامج الزيارة الاهرامات وأبو الهول والبانوراما.
وقد قام الاطفال بالتقاط العديد من الصور التذكارية معبرين عن سعادتهم بتلك الزيارة.