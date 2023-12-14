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"التعليم" تعلن مواصفات الورقة الامتحانية للصفين الأول والثاني الثانوي للغة العربية

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات الورقة الامتحانية للصفين الأول والثاني الثانوي لمادة اللغة العربية.

وجاءت المواصفات كالتالي:

- القراءة قطعتين معلوماتية وأدبية.

- الأدبية تحتوي سؤال من القصة يقيس الفهم وليس حفظ الأحداث والشخصيات على طريقة الصف الثالث (يجب على واضع الامتحان تطبيق ذلك لوجود لبس في ذلك الأمر).

-النصوص قطعتين شعرية ونثرية.

-الأدب سؤالان.

- البلاغة سؤالان.

- قطعة شعرية لا تتعدى 4 أبيات.

-النحو 8 أسئلة.

-7 اختياري 1 مقالي في حدود موضوعات المنهج المقررة.

-التعبير وظيفي وإبداعي.

-الوظيفي (دعوة.إعلان.تعليق) للصف الأول.

-الوظيفي (بسط. تلخيص) للصف الثاني.

جدير بالذكر، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الخريطة الزمنية لامتحانات الفصل الدراسي الأول والثاني لطلاب سنوات النقل والشهادة الإعدادية، وتأتي كالتالي:

- تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 يوم 14 يناير 2024.

- تبدأ إجازة نصف العام يوم 27 يناير 2024

-يبدأ الفصل الدراسي الثاني2024 يوم 10 فبراير 2024 ويستمر حتى الخميس 6 يونيو 2024.

- تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم 25 مايو 2024.

- تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية في 1 يونيو 2024.

- يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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