نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الصحفيين” تنظّم ورشة عمل لإعداد منهجية تقارير حرية الصحافة بالتعاون مع الاتحاد الدولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنظم لجنة الحريات فى نقابة الصحفيين بالتعاون مع الاتحاد الدولى للصحفيين ورشة عمل خاصة بإعداد منهجية تقارير حرية الصحافة، وذلك يوم الأربعاء 20 ديسمبر الساعة 11 صباحًا بالقاعة المستديرة "قاعة أمين الرافعى" فى الدور الثالث بمبنى النقابة.

تتضمن الورشة عدة جلسات، تبدأ بشرح لعمل لجنة الحريات فى نقابة الصحفيين المصريين، وأهدافها وأنشطتها.

وتتضمن الجلسات الثلاث التالية عرضًا عن لجان الحريات فى نقابات الصحفيين بالمنطقة وتقاريرها، وعرضًا عن منهجيات تقييم وتقارير حرية الصحافة للهيئات الدولية، والمنظمات غير الحكومية، وكذلك مقترح الاتحاد الدولى للصحفيين لمنهجية تقرير حرية الصحافة لنقابات الصحفيين، يقدم الجلسات منير زعرور مدير السياسات والبرامج للعالم العربى، والشرق الأوسط بالاتحاد الدولى للصحفيين.