نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوقاف تعلن توزيع 100طن لحوم و400 طن سلع غذائية الأسبوع القادم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الأوقاف المصرية عن توزيع 100 طن لحوم إطعام و400 طن سلع غذائية للأسر الأولى بالرعاية من مشروع صكوك الإطعام يبدأ توزيعها الأسبوع المقبل و10 مليون جنيه للقرض الحسن مطلع يناير.

ويأتي ذلك في إطار الدور الاجتماعي للوزارة وإسهامها في خدمة المجتمع، ومن منطلق تخفيف العبء عن الأسر الأولى بالرعاية بدءًا من الأسبوع المقبل، بالتنسيق بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي والمحافظات المعنية، ومن خلال قوائم المستفيدين المُعدة بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي، كما قرر أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تخصيص (10) ملايين جنيه للقرض الحسن دون أية فوائد أو مصروفات إدارية، وسيتم الإعلان عن شروط الحصول على القرض مطلع يناير 2024.