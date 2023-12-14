بيرسى تاو قبل مواجهة اتحاد جدة: من قال إن الأهلى يُعاني كثيراً؟!

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 14 ديسمبر 2023 06:32 مساءً - قال الجنوب أفريقي بيرسي تاو، لاعب الأهلي أن زملاؤه بالفريق لديهم طموحات في تحقيق إنجاز جديد خلال بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقامة حاليًّا في السعودية.

ويلتقي الأهلي مع اتحاد جدة السعودي، في التاسعة مساء غدًا الأحد بتوقيت السعودية الثامنة بتوقيت القاهرة، على ملعب الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن منافسات كأس العالم للأندية.

وقال تاو: «الأهلي لا يعاني مطلقًا كما يتخيل البعض، لم يحدث تراجع كبير في النتائج كما يتردد مؤخرًا، ونحن فريق كبير ولدينا طموح في في تحقيق إنجاز مشرف خلال البطولة».

وأضاف: «اتحاد جدة فريق كبير، ونحن نحترمه لكن الأهلي أيضًا فريق كبير، وواثق في قدرات زملائي على تقديم مستوى قوي خلال المباراة».

وأتم: «سنعمل على تقديم أفضل مستوى خلال مواجهة اتحاد جدة، وثقتي كبيرة في زملائي داخل الفريق من أجل بذل قصارى جهدهم لتحقيق الفوز».