أخبار مصرية

عمرو السولية: طموحنا أكبر من البرونزية وأرفض كلمة "الثأر" أمام إتحاد جدة

0 نشر
0 تبليغ

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 14 ديسمبر 2023 07:30 مساءً - أكد عمرو السولية، لاعب أن كل اللاعبين في حالة تركيز شديدة لتحقيق نتيجة إيجابية أمام نادي اتحاد جدة السعودي ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقامة حاليًّا في السعودية.

 

ويلتقي الأهلي مع اتحاد جدة السعودي، في التاسعة مساء غدًا الأحد بتوقيت السعودية الثامنة بتوقيت القاهرة، على ملعب الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن منافسات كأس العالم للأندية.

وأضاف: «نركز في الوصول إلى المباراة النهائية، وطموحنا كبير لتحقيق إنجاز جديد بعدما سبق وفزنا بالميدالية البرونزية أكثر من مرة».

 

وواصل: «فريق اتحاد جدة كبير ولديه جماهير غفيرة، وأتمنى أن تكون المباراة قوية وتليق بمستوى الفريقين» ، وأتم: «لا يوجد ثأر مطلقًا في كرة القدم، وكل النتائج أصبحت من الماضي، ولدينا فرصة كبيرة في تحقيق نتيجة إيجابية، لا نفكر في النتائج السابقة مطلقًا، وكل مباراة أو بطولة يكون لها ظروفها».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا