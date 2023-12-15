الأرصاد: جو لطيف نهارًا بارد ليلًا واستمرار الشبورة المائية في الصباح

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 15 ديسمبر 2023 01:34 مساءً - قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنَّ اليوم الجمعة يشهد طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء و الصعيد، وبارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

وأضافت «منار غانم» خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على فضائية القناة الأولى، أنَّ اليوم يشهد شبورة مائية كثيفة خلال ساعات الصباح الأولى على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنَّه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الجمعة على القاهرة والوجه البحري العظمى 24 والصغرى 15 درجة مئوية و السواحل الشمالية: العظمى 23 والصغرى 13 درجة مئوية وجنوب سيناء: العظمى 27 والصغرى 16 درجة مئوية.