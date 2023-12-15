محافظة الجيزة: ضبط وإزالة مخالفة بناء دون ترخيص بعقار في حي العمرانية

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أحمد جودة - القاهرة - أطلع محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، على جهود مواجهة مخالفات البناء وإزالتها في حي العمرانية.

وتمكنت الأجهزة التنفيذية من ضبط وإزالة مخالفة بناء دون ترخيص بعقار رقم ٦٣ بشارع المدارس المتفرع من شارع مستشفى الصدر بحي العمرانية مع اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك في إطار تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتشديد الرقابة على مخالفات البناء، وضرورة المتابعة الميدانية الدورية لرصد المخالفات.