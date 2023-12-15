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محافظة الجيزة: ضبط وإزالة مخالفة بناء دون ترخيص بعقار في حي العمرانية

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أحمد جودة - القاهرة - أطلع محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، على جهود مواجهة مخالفات البناء وإزالتها في حي العمرانية.

وتمكنت الأجهزة التنفيذية من ضبط وإزالة مخالفة بناء دون ترخيص بعقار رقم ٦٣ بشارع المدارس المتفرع من شارع مستشفى الصدر بحي العمرانية مع اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك في إطار تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتشديد الرقابة على مخالفات البناء، وضرورة المتابعة الميدانية الدورية لرصد المخالفات.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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