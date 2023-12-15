نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تأجيل قطع مياه الشرب اليوم عن بعض مناطق الحوامدية بالجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أنه نظرًا لأسباب تتعلق بأعمال التجهيز لإصلاح هبوط الصرف الصحي نتيجة كسر بخط صرف صحي قطر ٧٠٠ مم بشارع طراد النيل خلف المركز الطبي بالحوامدية، الأمر الذى استلزم تأجيل قطع المياه عن بعض مناطق الحوامدية.

كانت قد نوهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، في بيان سابق لها، عن قطع المياه عن مناطق:" العزبة الشرقية بالحوامدية، قرية الشيخ عتمان، تفرعات شارع الجمهورية، طريق ١١"، وذلك لمدة ٨ ساعات مساء اليوم الجمعة.

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، بأنه سيتم الإعلان عن الموعد الجديد للأعمال.