متحدث البنتاجون: لم نرسل أي مساعدات أو أسلحة إلى المستوطنين الإسرائيليين

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 15 ديسمبر 2023 05:32 مساءً - أكد الجنرال باتريك رايدر المتحدث الرسمي باسم البنتاجون، أنهم لم يرسلوا أي مساعدات أو أسلحة إلى المستوطنين الإسرائيليين وأي عنف غير مقبول ضد الفلسطينيين الأبرياء.

وأشار المتحدث باسم البنتاجون، خلال حواره مع قناة القاهرة الإخبارية، إلى مواصلتهم المشاورات مع إسرائيل حول أهمية حماية حقوق المواطنين بالضفة الغربية وإنهاء عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، مؤكدا أن الاف المدنيين قتلوا بسبب الحرب ونحث إسرائيل ضرورة حماية المدنيين بالقطاع، مؤكدا أن آليات الولايات المتحدة تستهدف مستقبلا لا يعود إلى ما قبل 7 أكتوبر وأن تحظى المنطقة بالأمان ويعيش الفلسطينيون بحرية.