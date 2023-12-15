نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أعضاء القافلة الدعوية المشتركة: كرَّم اللهُ نبيَّه محمدًا ﷺ وأعلى شأنه ورفع ذكره ومنزلته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت ثلاث قوافل دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى محافظات (مطروح - المنيا - الإسماعيلية)، اليوم الجمعة 15/12/2023م، وتضم كل قافلة منهم (عشرة علماء): خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: " نداءات القرآن الكريم للرسول (صلى الله عليه وسلم) ".

وذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين الوزارة والأزهر، وبرعاية الإمام الأكبر أ.د / أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف أ.د / محمد مختار جمعة.

وقد أكدوا أن اللهُ (عز وجل) كرَّم نبيَّه ومصطفاه محمدًا (صلى الله عليه وسلم)، وأعلى شأنه، ورفع ذكره ومنزلته حيث يقول (سبحانه وتعالى): "وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ"، ولم يُقسم الله (جل وعلا ) بحياة أحد إلا بحياته (صلى الله عليه وسلم)، حيث يقول سبحانه وتعالى: "لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ".

ومن إكرام الله (عز وجل) لنبينا (صلى الله عليه وسلم) أنه حين يذكر اسمه ( عليه الصلاة والسلام ) في القرآن الكريم يذكره مشفوعًا بوصف النبوة والرسالة، حيث يقول سبحانه: "وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ"، ويقول (عز وجل): "مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا"، ويقول تعالى: "مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا".

وذلك على النحو التالي:

أولًا: مديرية أوقاف مطروح ( الضبعة ) وبيانها كالتالي:

1- الشيخ/ حسن عبد البصير عرفة - مدير المديرية - الكبير - بالضبعة

2- الشيخ/ رشاد عبد الباسط خزيمي - واعظ مجمع البحوث الإسلامية - الصفار والمروة - بالضبعة

3- الشيخ/ إسماعيل حسن إسماعيل - مدير الإدارة - الرحمة – بالضبعة

4- الشيخ/ عبد الغني السيد حامد شرابي - واعظ مجمع البحوث الإسلامية - أولاد المبروك - بالضبعة

5- الشيخ/ إبراهيم جلال السيد - إمام وخطيب - الفتح - بالضبعة

6- الشيخ/ السيد عبد السلام علي المعراج - واعظ مجمع البحوث الإسلامية - فجر الإسلام - بالضبعة

7- الشيخ/ أحمد عبد السلام جباره - إمام وخطيب - التوحيد - بالضبعة

8- الشيخ/ محمد إبراهيم محمد شلبي - واعظ مجمع البحوث الإسلامية - عباد الرحمن - بالضبعة

9- الشيخ/ رامي شعبان زايد - إمام وخطيب - التوبة - بالضبعة

10- الشيخ/ محمد السيد محمد ربيع - واعظ مجمع البحوث الإسلامية - الهدى بالضبعة

ثانيًا: مديرية أوقاف المنيا ( صفط اللبن ) وبيانها كالتالي:

1- الشيخ/ عمر خليفة محمد - مدير الدعوة - كامل عطية

2- الشيخ/ محمد مصطفى محمد مصطفى - مجمع البحوث الإسلامية - السلام

3- الشيخ/ حسين علي إسماعيل - مفتش دعوة - المصطفى الجبرتي

4- الشيخ/ جمعة مختار عبد الحميد - مجمع البحوث الإسلامية - الوداع

5- الشيخ/ جمال أحمد عبد الحميد - إمام وخطيب - الفشنية

6- الشيخ/ محمد حمدي محمد حسن - مجمع البحوث الإسلامية - الرحمة

7- الشيخ/ عمران محمد حسين - إمام وخطيب - ضيوف الرحمن

8- الشيخ/ معدن فتحي علي عبد الرازق - مجمع البحوث الإسلامية - العلم والإيمان

9- الشيخ/ عبد الرحمن فتحي عبد الكريم - إمام وخطيب - الرحمن الجبرتي

10- الشيخ/ محمود أحمد سيد الصغير خاطر - مجمع البحوث الإسلامية - عباد الرحمن

ثالثًا: مديرية أوقاف الإسماعيلية ( مدينة الإسماعيلية ) وبيانها كالتالي:

1- الشيخ/ السيد عبد المجيد - وكيل الوزارة لشئون المساجد والقرآن الكريم بديوان عام الوزارة - الدوحة - 24 أكتوبر - الإسماعيلية

2- الشيخ/ جمال عبد الناصر أحمد محمد - مجمع البحوث الإسلامية - الحق - أمام نادي الكهرباء - الشيخ زايد - الإسماعيلية

3- د/ محمد عبد المعبود إبراهيم عبد النبي - مدير الدعوة - أم القرى - الشيخ زايد - الإسماعيلية

4- الشيخ/ محمد محمود أحمد محمد عمار - مجمع البحوث الإسلامية - آل أبو زيد - طريق الدائري بجوار النيابة الإدارية - الإسماعيلية

5- الشيخ/ أشرف إبراهيم السيد عدوي - إمام وخطيب - أبو المجد - الشارع التجاري - الشيخ زايد - الإسماعيلية

6- الشيخ/ محمود مصطفى أحمد رضوان - مجمع البحوث الإسلامية - الماجد - التأمين الصحي - الطريق الدائري - الإسماعيلية

7- الشيخ/ أشرف شحاتة عطوة - إمام وخطيب - الرحمن - الخامسة - الإسماعيلية

8- الشيخ/ حسن أحمد إبراهيم مهدي - مجمع البحوث الإسلامية - الحمد - الخامسة - الإسماعيلية

9- الشيخ/ محمد سعيد السيد الروبي - إمام وخطيب - الإيمان والتقوى - الشيخ زايد - الإسماعيلية

10- الشيخ/ محمود عبد الرحمن عبد المولى - مجمع البحوث الإسلامية - الحي القيوم - بمساكن أعضاء هيئة التدريس - الإسماعيلية