غرفة ملابس الأهلي قبل مباراة اتحاد جدة فى كأس العالم للأندية ( صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 15 ديسمبر 2023 06:36 مساءً - نشرت الصفحة الرسمية للأهلي صورا لغرفة ملابس الفريق الأحمر قبل مباراة اتحاد جدة السعودي المقرر لها الثامنة مساء اليوم فى ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

ويشارك الأهلي في البطولة للمرة التاسعة فى تاريخ البطولة التي تقام للمرة العشرين، وهو ثانى أكثر أندية العالم مشاركة فى البطولة بعد أوكلاند سيتي النيوزيلندي متصدر القائمة بإحدى عشرة مشاركة، ولعب الأهلي اثنتين وعشرين مباراة، وهو أكثر الفرق لعبًا في البطولة يليه أوكلاند سيتي بثماني عشرة مباراة.

وخلال مشاركاته الثمانية السابقة وصل الأهلي للدور نصف النهائي خمس مرات، حقق في ثلاث منها 2006، 2021، 2022 المركز الثالث وتوج بالميدالية البرونزية، وفي فبراير 2023 احتل المركز الرابع، وهو الفريق الوحيد من خارج أوروبا، الذي صعد لمنصات التتويج بالميداليات ثلاث مرات، بعد فوزه بالميدالية البرونزية في نسخ 2006، 2021، 2022، كما أنه الفريق الوحيد من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية والذي وصل لنصف النهائي 3 مرات متتالية نسخ 2020، 2021، 2022.

وبين 72 فريقاً من مختلف القارات شاركت في كأس العالم للأندية، يعد الأهلي ثالث أندية العالم وقوفاً على منصة التتويج بالميداليات باختلاف ألوانها، يتصدر القائمة ريال مدريد الحاصل على خمس ميداليات ذهبية، يليه برشلونة الحاصل على ثلاث ذهبيات وفضية، ثم الأهلي الحاصل على ثلاث ميداليات برونزية، يليهم ثمانية فرق برصيد ميداليتين لكل منهم، وتسعة وعشرين فريقا برصيد ميدالية واحدة لكل منهم.

وطوال تاريخ البطولة تواجدت أندية أمريكا الجنوبية على منصات التتويج بالميداليات، ولم تبتعد عن منصات التتويج إلا مرة واحدة، وكانت على يد النادي الأهلي عندما تغلب على بالميراس البرازيلي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع نسخة 2021 وفاز الأهلي بالميدالية البرونزية، واحتل بالميراس المركز الرابع.