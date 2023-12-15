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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف يعلن أسماء الأئمة المرسَلين لدول الأوروبية لإحياء ليالي رمضان في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - اعتمد وزير الأوقاف محمد مختار جمعة اليوم الجمعة الموافق 15 / 12 إيفاد عدد من الأئمة لدول الأوروبية لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك.
وهم كالأتي:-
إيفاد الشيخ/ أيمن محمد فتح الله البرعي إمام وخطيب بمديرية أوقاف الإسكندرية للعمل بالمركز الثقافي الإسلامي (مسجد الأمة الإسلامية بمونتريال) دولة كندا.
الشيخ/ مصطفى رشاد رشدي السيد إمام وخطيب بمديرية أوقاف الإسماعيلية للعمل بمركز الأمة الإسلامي بسانتا كلاريتا - أمريكا.
1. الشيخ/ أبو بكر سليمان سليمان إمام وخطيب بمديرية أوقاف القاهرة.
2. الشيخ/ أحمد هلال عبد الحي إمام وخطيب بمديرية أوقاف الدقهلية.
للعمل بجمعية سبع سنابل الخيرية – لندن – بريطانيا.
وذلك لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ / 2024م على نفقة الجهة الطالبة،
ليصل إجمالي من تم اعتماد إيفادهم لإحياء ليالي شهر رمضان 1445هـ / 2023م (19) إمامًا وقارئًا.
والوزارة تتمنى لهما ولزملائهما كل التوفيق والسداد.