حجازى أساسيا.. بنزيما يقود هجوم اتحاد جدة ضد الأهلى بكأس العالم للأندية فى الدور الربع النهائي

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 15 ديسمبر 2023 07:34 مساءً - أعلن مارسيلو جاياردو، المدير الفني لفريق اتحاد جدة السعودى، التشكيل الأساسى الذى يخوض مواجهة نظيره النادي الأهلي بطل أفريقيا، والمقرر إقامتها فى الثامنة مساء اليوم، الجمعة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية، والمقامة حاليا بالمملكة العربية السعودية.وجاء تشكيل اتحاد جدة، كالتالي:

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

الدفاع: مهند الشنقيطي، أحمد حجازي، حسن كادش، زكريا هوساوي.

الوسط: نجولو كانتي، فابينيو، فيصل الغامدي، إيجور كورنادو.

الهجوم: رومارينيو، كريم بنزيما.

تشكيل اتحاد جدة

الأهلي ضد الاتحاد

وتأهل فريق اتحاد جدة لمواجهة الليلة بعد الفوز على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية نظيفة مساء الثلاثاء الماضي فى افتتاح البطولة.

ويديرمباراة الليلة الحكم الفنزويلي جيسوس فالينزويلا، ويعاونه كل من خورخي أوريجو (حكم مساعد أول)، بالإضافة إلى توليو مورينو (حكم مساعد ثاني)، وكذلك النيوزيلاندي كامبل كيرك (حكم رابع).

ويشارك الأهلي في البطولة للمرة التاسعة فى تاريخ البطولة التي تقام للمرة العشرين، وهو ثانى أكثر أندية العالم مشاركة في البطولة بعد أوكلاند سيتي النيوزيلندي متصدر القائمة بإحدى عشرة مشاركة، ولعب الأهلي اثنتين وعشرين مباراة، وهو أكثر الفرق لعبًا في البطولة يليه أوكلاند سيتي بثماني عشرة مباراة.

وخلال مشاركاته الثمانية السابقة وصل الأهلي للدور نصف النهائي خمس مرات، حقق في ثلاث منها 2006، 2021، 2022 المركز الثالث وتوج بالميدالية البرونزية، وفي فبراير 2023 احتل المركز الرابع، وهو الفريق الوحيد من خارج أوروبا، الذي صعد لمنصات التتويج بالميداليات ثلاث مرات، بعد فوزه بالميدالية البرونزية في نسخ 2006، 2021، 2022، كما أنه الفريق الوحيد من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية والذي وصل لنصف النهائي 3 مرات متتالية نسخ 2020، 2021، 2022.