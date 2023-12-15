كولر يعلن عن ثقته فى تحقيق الفوز على اتحاد جدة رغم صعوبة المباراة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 15 ديسمبر 2023 07:34 مساءً - تحدث مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قبل انطلاق مباراة الأهلي واتحاد جدة، المقرر الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة «التاسعة بتوقيت السعودية»، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية والمقامة حاليًّا بالمملكة العربية السعودية قائلًا، «نتمنى أن يكون التوفيق معنا اليوم أمام اتحاد جدة السعودي، وكنا نستعد للمباراة منذ عدة أيام، والآن نحن جاهزون لخوض اللقاء».

وأضاف كولر، «نعلم أن المباراة صعبة للغاية، لكن لدينا ثقة كبيرة فى تحقيق الفوز، كما أننى سعيد للغاية بالدعم الكبير من جانب جماهير الأهلي».

وكان مارسيل كولر قد أعلن تشكيل الأهلي لمباراة اتحاد جدة السعودي فى بطولة كأس العالم للأندية 2023 وضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول.

خط الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور.

الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، محمود عبد المنعم كهربا.