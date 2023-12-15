دكة بدلاء الأهلي أمام اتحاد جدة فى مونديال الأندية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 15 ديسمبر 2023 08:32 مساءً - يتواجد 12 لاعباً على دكة بدلاء الأهلي في مباراة اتحاد جدة السعودي التى تنطلق بعد قليل فى مونديال الأندية، وهم: "مصطفى شوبير وحمزة علاء وكريم الدبيس ورامي ربيعة وخالد عبد الفتاح وأكرم توفيق وعمرو السولية وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر وكريم فواد وموديست".

فيما يضم تشكيل الأهلي للمباراة:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول.

خط الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور.

الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، محمود عبد المنعم كهربا.

فيما جاء تشكيل أتحاد جدة كالتالي:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

الدفاع: مهند الشنقيطي، أحمد حجازي، حسن كادش، زكريا هوساوي.

الوسط: نجولو كانتي، فابينيو، فيصل الغامدي، إيجور كورنادو.

الهجوم: رومارينيو، كريم بنزيما.

ويلتقي الأهلي مع اتحاد جدة في الثامنة مساء اليوم، الجمعة، بتوقيت القاهرة، فى مونديال الأندية.

ويشارك الأهلي فى البطولة للمرة التاسعة فى تاريخ البطولة التي تقام للمرة العشرين، وهو ثانى أكثر أندية العالم مشاركة في البطولة بعد أوكلاند سيتي النيوزيلندي متصدر القائمة بإحدى عشرة مشاركة، ولعب الأهلي اثنتين وعشرين مباراة، وهو أكثر الفرق لعبًا في البطولة يليه أوكلاند سيتي بثماني عشرة مباراة.

وخلال مشاركاته الثمانية السابقة وصل الأهلي للدور نصف النهائي خمس مرات، حقق في ثلاث منها 2006، 2021، 2022 المركز الثالث وتوج بالميدالية البرونزية، وفي فبراير 2023 احتل المركز الرابع، وهو الفريق الوحيد من خارج أوروبا، الذي صعد لمنصات التتويج بالميداليات ثلاث مرات، بعد فوزه بالميدالية البرونزية في نسخ 2006، 2021، 2022، كما أنه الفريق الوحيد من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية والذي وصل لنصف النهائي 3 مرات متتالية نسخ 2020، 2021، 2022.

وبين 72 فريقاً من مختلف القارات شاركت في كأس العالم للأندية، يعد الأهلي ثالث أندية العالم وقوفاً على منصة التتويج بالميداليات باختلاف ألوانها، يتصدر القائمة ريال مدريد الحاصل على خمس ميداليات ذهبية، يليه برشلونة الحاصل على ثلاث ذهبيات وفضية، ثم الأهلي الحاصل على ثلاث ميداليات برونزية، يليهم ثمانية فرق برصيد ميداليتين لكل منهم، وتسعة وعشرين فريقا برصيد ميدالية واحدة لكل منهم.