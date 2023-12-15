علي معلول يحرز الهدف الأول أمام اتحاد جدة فى كأس العالم للأندية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 15 ديسمبر 2023 08:32 مساءً - أحرز علي معلول لاعب الأهلي هدف التقدم لفريقه في مرمى اتحاد جدة السعودي في الدقيقة 21 من عمر المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الجمعة على استاد "الجوهرة المشعة" في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

















وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى، محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول في الدفاع، مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور في الوسط، بيرسي تاو، حسين الشحات، محمود عبد المنعم كهربا في الهجوم.

وجاء تشكيل اتحاد جدة كالتالي: عبدالله المعيوف في حراسة المرمى، مهند الشنقيطي، أحمد حجازي، حسن كادش، زكريا هوساوي في الدفاع، نجولو كانتي، فابينيو، فيصل الغامدي، إيجور كورنادو في الوسط، رومارينيو، كريم بنزيما في الهجوم.

ويشارك الأهلي في البطولة للمرة التاسعة في تاريخ البطولة التي تقام للمرة العشرين، وهو ثاني أكثر أندية العالم مشاركة في البطولة بعد أوكلاند سيتي النيوزيلندي متصدر القائمة بإحدى عشرة مشاركة، ولعب الأهلي اثنتين وعشرين مباراة، وهو أكثر الفرق لعبًا في البطولة يليه أوكلاند سيتي بثماني عشرة مباراة.

وخلال مشاركاته الثمانية السابقة وصل الأهلي للدور نصف النهائي خمس مرات، حقق في ثلاث منها 2006، 2021، 2022 المركز الثالث وتوج بالميدالية البرونزية، وفي فبراير 2023 احتل المركز الرابع، وهو الفريق الوحيد من خارج أوروبا، الذي صعد لمنصات التتويج بالميداليات ثلاث مرات، بعد فوزه بالميدالية البرونزية في نسخ 2006، 2021، 2022، كما أنه الفريق الوحيد من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية والذي وصل لنصف النهائي 3 مرات متتالية نسخ 2020، 2021، 2022.

وبين 72 فريقاً من مختلف القارات شاركت في كأس العالم للأندية، يعد الأهلي ثالث أندية العالم وقوفاً على منصة التتويج بالميداليات باختلاف ألوانها، يتصدر القائمة ريال مدريد الحاصل على خمس ميداليات ذهبية، يليه برشلونة الحاصل على ثلاث ذهبيات وفضية، ثم الأهلي الحاصل على ثلاث ميداليات برونزية، يليهم ثمانية فرق برصيد ميداليتين لكل منهم، وتسعة وعشرين فريقا برصيد ميدالية واحدة لكل منهم.

وطوال تاريخ البطولة تواجدت أندية أمريكا الجنوبية على منصات التتويج بالميداليات، ولم تبتعد عن منصات التتويج إلا مرة واحدة، وكانت على يد النادي الأهلي عندما تغلب على بالميراس البرازيلي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع نسخة 2021 وفاز الأهلي بالميدالية البرونزية، واحتل بالميراس المركز الرابع.