نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقيب الصحفيين المصريين: قتل الاحتلال لمصور الجزيرة سامر أبو دقة "جريمة مكتملة الأركان" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف خالد البلشي نقيب الصحفيين المصريين، استشهاد مصور الجزيرة سامر أبو دقة، بعد أكثر من 5 ساعات ونصف من إصابته، مع زميله وائل الدحدوح.

وقال على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “سامر تم منع سيارات الإسعاف من الوصول إليه بمكان إصابته، وتُرك لينزف بمحيط مدرسة فرحانة في خانيونس جنوبي قطاع غزة، في جريمة حرب متكاملة الأركان”.

وطالب “البلشي” بفتح تحقيق دولي في استهداف الصحفيين الفلسطينيين وناقلي الحقيقة في غزة، وإحالة مجرمي الحرب الصهاينة إلى المحاكمة الجنائية الدولية، بعد ارتقاء ما يقرب من 90 صحفيًا فلسطينيًا في أكبر جريمة حرب بحق الصحفيين في التاريخ الحديث.

وتابع: “لازال الصحفيون الفلسطينيون يضربون المثل في البطولة، ويعيدون الاعتبار لمهنة الصحافة، ويقدمون للعالم نموذجًا كيف تكون صحفيًا مهنيًا، وناقلًا للحقيقة، وكيف ترسي بمهنيتك قواعد راسخة للدفاع عن الحق والقضايا الإنسانية، المجد للمقاومة، المجد لناقلي الحقيقة، عاشت فلسطين حرة”.