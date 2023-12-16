جايادرو: الهزيمة من الأهلى مؤلمة.. وركلة جزاء بنزيما نقطة تحول بالمباراة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 16 ديسمبر 2023 12:36 صباحاً - أكد الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفنى لفريق اتحاد جدة السعودي، أن فريقه فشل فى مواجهة الأهلى، على المستوي البدني، الأمر الذى تسبب فى الخسارة بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وقال جاياردو، خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية اللقاء:"الهزيمة من الأهلى مؤلمة، أنا محبط مثل الجماهير، نحن متأهبون للتعايش مع الفوز والخسارة، هذه كرة القدم".

وأضاف:"لعبنا أمام فريق سريع جداً، وضعنا أمام الكثير من التحديات على سبيل الأداء البدني، لم نتمكن من صنع الفرص وتسجيل الأهداف، كانت لدينا ركلة جزاء لم يسجلها كريم بنزيما وهذا صعّب علينا الأمور من الناحية البدنية".

وواصل:"الهدف الثاني محبط جداً، وكان علينا تسجيل هدفين، ولم نكن في وضعية تمكننا من اتخاذ قرار سريع".

وتابع:"سأعمل لترتيب هيكلة جيدة تساهم في تماسك الفريق، ليكون لدينا استمرارية ونشاهد الاتحاد بذات المستوى كما ظهر ضد اوكلاند سيتي".

الأهلى ضد الاتحاد

ونجح "نسور" الأهلي فى تقديم عرض رائع على مدار شوطي المباراة إلى أن اصطادوا "نمور" اتحاد جدة الذين سبق لهم الفوز على أوكلاند سيتي نيوزليندي بثلاثية نظيفة في أول مباراة بالبطولة.

"نسور" الأهلي نجحت كذلك في "فك" عقدة اتحاد جدة الذي لم يسبق له الخسارة من الأهلي طوال المواجهات التي جمعت الفريقين بجميع المسابقات.

سجل ثلاثية الأهلي كل من: علي معلول وحسين الشحات وإمام عاشور في الدقيقة 21 و59 و62، فيما سجل بنزيما الهدف الوحيد للاتحاد في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وبذلك يلتقي الأهلي مع فريق فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي البطولة يوم 18 ديسمبر الجاري.

الشوط الأول

جاءت بداية المباراة حماسية ونشطة من جانب الفريقين ولم تستمر فترة "جس النبض" طويلاً، وسدد الأهلي أول فرصة خطرة في المباراة من جانب حسين الشحات قبل أن يرد الفريق السعودي المُلقب بالنمور بهجمة خطرة تصدى لها الشناوي ببراعة.

وانطلق محمد هاني بهجمة من الناحية اليُمنى بعدما تلقى تمريرة جيدة من بيرسي تاو، لكن هاني تباطأ في التمرير ليتدخل دفاع الاتحاد وينقذ الموقف.

وتواصل أداء الأهلي القوي في المباراة مع هجمات خطرة مع الفريق السعودي لكن على فترات مُتباعدة، وأسفرت السيطرة الأهلاوية عن ركلة جزاء احتسبها الحكم ضد مدافع الاتحاد حسن كادش بعدما لمست الكرة "يده" في الدقيقة 21 سجل منها معلول هدف الأهلي الأول.

بعد الهدف نشط أداء اتحاد جدة بحثاً عن إدراك التعادل مع استمرار الضغط الأهلاوي، ونال إمام عاشور بطاقة صفراء للخشونة في الدقيقة 36.

وتصدى الشناوي لكرة من بنزيما واحتسب الحكم ضربة جزاء للاتحاد بعدما لمست الكرة "يد" محمد عبد المنعم في الدقيقة 44 بعدما لجأ الحكم إلى تقنية الفار وتصدى الشناوي لضربة الجزاء من بنزيما ببراعة.

وأهدر كهربا فرصة تسجيل هدف ثان للأهلي بعدما وصلت له كرة أعادها أحمد حجازي لحارس الاتحاد، لكن كهربا سددها بعيداً عن الشباك، وتواصل الأداء في وسط الملعب إلى أن ينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف نظيف.

الشوط الثاني

بدأ الأهلي هذا الشوط بتفوق واضح كما كان الحال في الشوط الأول مُستغلاً التباطؤ من الفريق السعودي الذي اعتمد على انتفاضة من وقت لآخر يتصدى لها دفاع الأهلي ببراعة.

الهجوم الأهلاوي أسفر عن هدفين مُتتاليين في الدقيقتين 59 و62، حيث سجل الهدف الثاني حسين الشحات من تمريرة رائعة من كهربا، ونجح الشحات في "ركن" الكرة بشكل رائع في شباك الفريق السعودي، ونال حسين الشحات بطاقة صفراء، قبل أن يواصل كهربا التألق ويمرر كرة جيدة إلى إمام عاشور ويُسجل منها هدف الأهلي الثالث.

ونال كهربا بطاقة صفراء للخشونة، ودفع كولر بالثلاثي، كريم فؤاد وعمرو السولية وطاهر محمد طاهر بدلاً من حسين الشحات وكهربا وإمام عاشور.

وشهدت الدقائق الأخيرة من اللقاء محاولات متواصلة من اتحاد جدة عن طريق بنزيما وكونتي، لكن دفاع الأهلي واصل التفوق على الخط الهجومي للفريق السعودي، وشارك ديانج في الدقيقة 83 بدلاً من كوكا بسبب إصابة الأخير كما شارك موديست بدلاً من بيرسي تاو وقام الحكم بطرد موديست في الدقيقة 90 بسبب الخشونة القوية مع أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة.

وسجل بنزيما الهدف الأول لاتحاد جدة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع ويتواصل الأداء إلى أن ينتهي اللقاء بفوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف.