انت الأن تتابع خبر شقق سكنية في 8 محافظات.. سعرها يبدأ من 800 ألف جنيه اعرف التفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قام المهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية بالإعلان عن تفاصيل طرح شقق سكنية في 8 محافظات وهي بتشطيب سوبر لوكس، وقال إن المحافظات التي يكون فيها الطرح هي القاهرة والشرقية والمنيا والقليوبية وكفرالشيخ والدقهلية وسوهاج والفيوم، وهذا بجانب المحافظات الأخرى التي لم يتم الطرح فيها قبل ذلك، وتضم المبادرة 13 محافظة، وهي تشمل على 23 مشروع، والطرح الأول شمل على 12 مشروع.

شقق سكنية في 8 محافظات

وأكد صديق أثناء مداخلة هاتفية في برنامج اليوم الذي يبث على قناة دي إم سي وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، إن شقق سكنية في 8 محافظات تتواجد في كلاً من القاهرة والشرقية والمنيا والقليوبية وكفرالشيخ والدقهلية وسوهاج والفيوم، وتوجد في القاهرة بمنطقتي الواحة والمعصرة على الأوتوستراد ومنطقة الخيالة في مصر القديمة، والشرقية في منطقة الحريري، والقليوبية قريبة من محور العصار.

ويوجد في كفر الشيخ بالقرب من الجامعة، وأيضاً في محافظة الدقهلية داخل حي شرق المنصورة، وفي كلاً من سوهاج والمنيا داخل المدينة نفسها، وتمت الإشارة إلى أن مشروعات الهيئة تكون في المدن الجديدة، وأيضاً صندوق التنمية الحضرية له المشروعات الخاصة به في كل المدن القائمة.

أسعار الوحدات السكنية في المدن الجديدة

وتمت الإشارة إلى أن أسعار الوحدات السكنية تبدأ من 800 ألف جنيه وهي التي تصل مساحتها لـ48 متراً، وأخرى سعرها وصل لمليون و200 ألف جنيه، وأيضاً وحدات أخرى تصل لمليون و300 ألف جنيه ومليون 700 ألف جنيه.

أسعار الوحدات السكنية في المدن الجديدة

وتمت الإشارة إلى أن أسعار الوحدات السكنية تبدأ من 800 ألف جنيه وهي التي تصل مساحتها لـ48 متراً، وأخرى سعرها وصل لمليون و200 ألف جنيه، وأيضاً وحدات أخرى تصل لمليون و300 ألف جنيه ومليون 700 ألف جنيه.

وأجزم أيضاً أنه يتم السماح بالتمويل العقاري، وأيضاً يقوم بدفع المبلغ المستحق الذي يكون بواقع 15% مقدم، وأيضاً باقي المبلغ يكون بالتقسيط المنتظم الذي يستمر طوال الـ 5 سنوات، وهي من أكثر الأشياء الذي يريد أن يعرفها جميع المواطنين الذين يريدون الحجز فيها في الوقت الحالي.