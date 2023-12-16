انت الأن تتابع خبر موعد صرف معاشات يناير 2024.. استعدوا للحصول عليه بالزيادة الجديدة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يريد جميع المستحقين معرفة موعد صرف معاشات يناير 2024 بالزيادة الجديدة التي تكون عليه، وهذا ما تم الكشف عنه من خلال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وهو الذي نص عليه من خلال قانون التأمينات والمعاشات، وتصل الزيادة إلي حوالي 15%.

موعد صرف معاشات يناير 2024

وأعلن اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن موعد صرف معاشات يناير 2024 بالزيادة الجديدة، وهو يكون يوم 1 يناير 2024 وأن الحد الأدنى للمعاشات الآن هو 1105 جنيهاً، وسوف يرتفع لـ 1300 جنيه والزيادة وصلت لـ 195 جنيهاً لمن يحصلون على الحد الأدنى للمعاشات، ويصل الحد الأقصى للمعاشات الآن 8720 جنيهاً، وسوف يرتفع في أول يناير لـ 10 آلاف جنيه والزيادة تصل لـ 1280 جنيهاً لكلاً من يحصلون على الحد الأقصى للمعاشات.

وتحرص وزارة التضامن على صرف المعاشات إلى أكثر من 10 ملايين مواطن بالمعاش في يوم 1 يناير 2024، وسوف يستمر الصرف الخاص بالمعاشات لمدة 6 أيام متتالية، يكون من خلال ماكينات الصراف الآلي والتي تتوفر في الكثير من المحافظات، ويكون من داخل منافذ البريد الإلكتروني والمحافظ الإلكترونية على الهاتف المحمول ومنافذ شركة فوري.

زيادة المعاشات السنوية 2024 بحد أقصى 15%

وجاء في المادة رقم 35 من قانون التأمينات والمعاشات 148 لسنة 2023 أن تكون الزيادة السنوية الخاصة بالمعاشات بحد أقصى 15%، ويكون في يوم 30 يونيو من كل عام، وذلك على أن يتم العمل على صرف زيادة المعاشات الجديدة بدءاً من أول يوليو من كل عام، ومن المقرر أن تطبق الزيادة من 1 يوليو القادم، ولكنه تبكيرها في هذا العام.

ويستطيع جميع أصحاب المعاشات أن يستعلموا عن معاشات يناير 2024 ويكون بالرقم القومي، وهذا يكون من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الذي يتبع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ويكون من خلال الدخول على هذا الرابط، وهي من أكثر الأشياء الذي تشغل بال جميع المواطنين في الوقت الحالي.