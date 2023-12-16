حصاد وزارة العمل في 7 أيام

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 16 ديسمبر 2023 11:30 صباحاً - وزير العمل بحث مع 2000 مُشارك في "مؤتمر دولي" تحديات سوق العمل واستشراف مستقبله.

*"الوزير شحاتة" يُدلى بصوته في"الانتخابات الرئاسية"..ويَحُث ملايين العمال على التوجه إلى "صناديق الاقتراع"..

-مديريات العمل بالمحافظات لعبت دوراً بارزاً في التواصل بين "طرفي الإنتاج" لتسهيل مُشاركة العاملين بالمنشأت في "الحق الدستوري".

*مُشاركة في المؤتمر الدولي لسوق العمل بالرياض: مصر تستعرض جهود "الجمهورية الجديدة" في التعامل مع تحديات سوق العمل..

-شحاتة :

+حريصون على تقديم عمالة ماهرة ومُدربة إلى سوق العمل المحلي والعربي والدولي طبقاً للمعايير والمتغيرات الدولية..

+لدينا رؤية وطنية لإستشراف مُستقبل الوظائف بخطة واستراتيجية وطنية للتشغيل بتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ..

+"الوزير" يلتقي وفداُ من أبناء الجالية المصرية ويشكرهم على المُشاركة في "الإنتخابات الرئاسية"..وحوار مفتوح مع ممثلي أكبر تجمع مصرى خارج الوطن..

*"الوزارة" تتلقى طلبات من 38 شركة خاصة تُوفر 4082 فرصة عمل في 14 محافظة..منها لذوي همم ..

أصدرت وزارة العمل اليوم السبت "إنفوجراف " بشأن نشاط الوزارة خلال الـ7 أيام الماضية، والذى شهد إدلاء وزير العمل حسن شحاتة بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 ،باللجنة الفرعية رقم 9 ،بمدرسة الشهيد مصطفى يسري ابو عميرة ،بقسم مصر الجديدة ، وتوجيهاته لمديريات بالمحافظات بالتنسيق بين أصحاب الأعمال والعمال لتسهيل مشاركة العاملين ، حيث لعب المديريات دورا بارزا في هذا الشأن ..كما شارك الوزير في المؤتمر الدولي لسوق العمل بحضور 2000 مُشارك حول العالم فى الرياض ، والتطرق إلى توقيع اتفاقية للفحص المِهني مع السعودية للتحقق من امتلاك العامل المصري المهارات المطلوبة خطوة جديدة للتعاون مع "المملكة" في مجال العمل..وعقد "الوزير" إجتماعاً مع وفدِ من أبناء الجالية المصرية في الرياض،من مُختلف القطاعات بمقر السفارة المصرية بالرياض شارك فيه نحو 120 مصرياً يمثلون أبناء الجالية ..كما تستمر مديريات العمل بالمحافظات فى تنفيذ خطة الوزارة بشأن تدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل،وتوفير فرص العمل تنسيقا مع القطاع الخاص ، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية،والتفتيش على المنشأت لتعزيز علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل..إلى التفاصيل ..

- الانتخابات الرئاسية :

أدلى حسن شحاتة وزير العمل بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024،صباح يوم الأحد ،باللجنة الفرعية رقم 9 ،بمدرسة الشهيد مصطفى يسري ابو عميرة ،بقسم مصر الجديدة...وكان الوزير شحاتة ،قد وجه مديريات العمل بالمحافظات ،بتشكيل غرف عمليات لمتابعة سير الانتخابات الرئاسية،والتنسيق مع كافة الجهات والمؤسسات المعنية بالمحافظة في هذا الشأن، وموافاة "فريق العمل المركزي"- الذي شكله الوزير بقرار رسمي-،بكافة التفاصيل على مدار اليوم..

وجاء في تكليفات "الوزير" لمديري المديريات،التنسيق بين أصحاب الأعمال والعمال ،لتمكين العاملين في المصانع والشركات من المشاركة في الانتخابات الرئاسية كواجب وطني،وحق دستوري وقانوني،وتسهيل انتقالهم إلى صناديق الاقتراع،وتذليل أية عقبات تحول دون ذلك،مع إلتزام العامل بنظام التناوب الذي يضعه صاحب العمل،وفقاً للمواعيد التي يحددها..كما حث " الوزير" ،الملايين من عمال مصر على المشاركة في عملية الاقتراع ،إستكمالاً لدورهم الوطني في مساندة الدولة المصرية وبناء جمهوريتها الجديدة ،بجانب دورهم كجنود للعمل والإنتاج على مدار التاريخ..

وجرت الانتخابات الرئاسية 2024 داخل جمهورية مصر العربية، وبدأت لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.. وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت عن انتهاء كافة الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، في لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي بلغت نحو 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

وتولى 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، مابين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وشكلت "الهيئة" غرفة عمليات مركزية لمتابعة إدلاء المصريين فى الداخل بأصواتهم فى المراكز الانتخابية بالانتخابات الرئاسية 2024، وذلك على غرار غرفة علميات الهيئة فى انتخابات الخارج برئاسة أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة.

- المؤتمر الدولي:

وشارك حسن شحاتة وزير العمل ،أعمال النسخة الأولى من المؤتمر الدولي لسوق العمل "GLMC"، الذي نظمته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية، خلال الفترة من 13 - 14 ديسمبر الجاري بمدينة الرياض، بحضور 2000 مُشارك من مختلف دول العالم و120 متحدثًا عبر 40 جلسة حوارية وتخصصية، بشراكة مع منظمة العمل الدولية والبنك الدولي، وبمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين والمتخصصين، وعدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين، ورؤساء المنظمات الدولية والمهنية. حيث يعد هذا المؤتمر الدولي لسوق العمل هو الفعالية الأولى من نوعها التي تسعى إلى توفير منصة عالمية موحدة تجمع جميع الأطراف من حكومات ومؤسسات وخبراء وأكاديميين ومهتمين، لبحث أوضاع السوق واستشراف مستقبله، وإيجاد حلول إبداعية لمعالجة قضايا سوق العمل..

وكان في استقبال الوزير شحاتة مساء في مطار الملك خالد الدولي بالرياض،قيادات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية،والسفارة المصرية،وأعضاء مكتب التمثيل العمالي..ويبحث الوزير شحاتة من خلال الجلسات الحوارية مع المشاركين عن مواصلة التعاون ،و التنسيق مع شركاء العمل والتنمية حول العالم لمواجهة تحديات سوق العمل ،كما يستعرض الوزير جهود الدولة المصرية بتوجيهات من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ،في تعامل "الجمهورية الجديدة "مع تلك التحديات ،والتأكيد على أن مصر مع كل عمل مشترك من شأنه تعزيز علاقات العمل وخلق فرص عمل للشباب ،والإشارة إلى توجيهات السيد الرئيس بشأن ربط التدريب المهني والتعليم بإحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج ،والتركيز على تنمية مهارات الشباب ..

وشهد برنامج المؤتمر خلال يومي 13 و14 ديسمبر، انعقاد 40 جلسة، ناقشت ثمانية مسارات رئيسية، حيث بدأ اليوم الأول بكلمة افتتاحية لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي،تلاها عقد عدد من الجلسات التي تركز على المسار الأول الذي تناول أبرز المؤثرات والاتجاهات في سوق العمل عالميا، بمشاركة وزير الشؤون الاجتماعية التونسي مالك الزاهي، ووزير العمل والضمان الاجتماعي اليوناني أدونيس جورجياديس، وأمينة مجلس الوزراء ووزيرة العمل الكينية فلورانس بور.وبدأت جلسات المسار الثاني الذي حمل عنوان "إعادة هيكلة سوق العمل"، بحوارات مفتوحة يشارك فيها كل من وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبد الله السواحة، ووزير السياحة أحمد الخطيب، ونظمي النصر الرئيس التنفيذي لشركة "نيوم"..واقيمت مجموعة من الجلسات المتخصصة، شارك بها مجموعة من الخبراء والأكاديميين، أبرزها جلسات التركيبة السكانية العمالية العالمية، وإنشاء نظام فعال للحوار المجتمعي، وتأثير البيانات على سوق العمل، وكذلك تأثير الذكاء الاصطناعي على الوظائف، وإصلاحات سوق العمل التحويلية..واختتم اليوم الأول من المؤتمر فعالياته بجلسات المسار الثالث التي ركز على المهارات والإنتاجية، ويشارك بها الرئيس التنفيذي لمؤسسة "مسك الخيرية" الدكتور بدر البدر.

وفي اليوم الثاني،استأنف المؤتمر فعالياته بكلمة لنائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل، الدكتور عبد الله بن ناصر أبوثنين، حيث بدأت الفعاليات بجلسات المسار الرابع الذي ركز على المساواة وبيئة العمل، والتي شارك فيها وزير العمل السابق بدولة السويد السيد سفين ليتورين، وتلاها جلسات المسار الخامس الذي حمل عنوان "آثار التطور التقني والذكاء الاصطناعي على مستقبل أسواق العمل"، والتي شارك فيها رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، والرئيس التنفيذي لشركة تكامل القابضة الدكتور أحمد اليماني.

أما جلسات المسار السادس، فركزت على أنماط العمل والعمل عن بعد، وشارك فيها الرئيس التنفيذي لبنك الرياض طارق السدحان، كما ضم المسار مجموعة من الجلسات المتخصصة، أبرزها جلسات المرأة وسوق العمل، والطرق المبتكرة لتطوير مهارات التواصل، واقتصاد العمل المرن.

فيما ناقشت جلسات المسار السابع قضايا تطوير سياسات سوق العمل وشارك فيها رئيس الوزراء الإيطالي السابق السيناتور ماتيو رينزي، والدكتور كاجلر أوزدن المشرف على تقرير التنمية في البنك الدولي، وتلاها جلسات المسار الثامن الذي يحمل عنوان "الاستعداد للتغيرات المستقبلية في السوق"، المدير العام لمنظمة العمل الدولية جلبرت هونجبو..واختتم المؤتمر فعاليته بكلمة للمهندس أحمد بن سليمان الراجحي حول المؤتمر الدولي لسوق العمل وأهدافه ومستقبله.

وشهد المؤتمر الدولي لسوق العمل، الإعلان عن اعتماد 4 سفراء رسميين للمؤتمر، هم الكاتب الصحفي الإماراتي محمد الحمادي، والمستشار الاقتصادي أحمد الشهري، والكاتبة بريجيت هياسينث من دولة ترينداد وتوباغو المتخصصة في القيادة والموارد البشرية، والإعلامي الأميركي باسكار بورنيت، وسوف تكون مهمة السفراء الأربعة نشر رؤية المؤتمر وأهدافه عبر برنامج منفصل، للتعريف بأهمية خلق نموذج ناجح لأسواق العمل، يتميز بالتمكين والابتكار وقادر على معالجة التحديات العالمية.

-كلمة الوزير :

وقال الوزير شحاتة في مداخلة إفتتاحية له في المائدة المستديرة أن هذا المؤتمر الدولي يأتي وسط تحديات غير مسبوقة يشهدها عالم العمل حول العالم ،وهو الأمر الذي يتطلب المزيد من العمل المُشترك ،لمواجهة تلك التحديات..وأوضح أن جمهورية مصر العربية حريصة دائما على مُساندة ،ودعم كل عمل عربي أو دولي مُشترك في كل المجالات ،من أجل الحياة الكريمة لكافة المواطنين في كافة أرجاء المعمورة ،وتحقيق السلام الإجتماعي والإستقرار لكل أبناء البشرية،كما أن هناك إستراتيجية تعتمد عليها وزارة العمل في مصر مع كافة شركاء العمل والتنمية المحليين والعرب والدوليين ،قائمة على بروتوكولات التعاون ،وتبادل الخبرات ،والتنسيق في كل ما يخص ملف العمل ..وأشار إلى أن الهدف من تغيير إسم الوزارة من "القوى العاملة" إلى "العمل" ،تأكيد التعاون وتوسيع دائرة الحوار الإجتماعي مع طرفي العملية الإنتاجية "صاحب العمل والعامل "بتوزان وعدالة ،من خلال حوار مجتمعي في كل الملفات المُشتركة قائم على ترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات ..كذلك الحرص على التواصل والتعاون مع المنظمات العربية والدولية المتخصصة في مجال العمل ،من خلال شراكات معها بشأن تعزيز علاقات العمل ،وصناعة بيئة عمل لائقة..وهذا التعاون بالفعل له مردود إيجابي على ملف العمل من كافة محاوره ..

وضرب الوزير حسن شحاتة نموذجا عن التعاون مع الشركاء بأن وزارة العمل المصرية على تواصل مستمر مع نظيرتها بالمملكة العربية السعودية،وكان أخر ثمار هذا التعاون توقيع اتفاقية للفحص المِهني بهدف التحقق من امتلاك العامل المصري المؤهلات والمهارات المطلوبة للعمل في السعودية، وضخ عمالة مصرية ماهرة جديدة فى سوق العمل بالمملكة..وهو ما يُؤكد الحرص على أن نُقدم مصر لسوق العمل العربي والدولي عمالة ماهرة ومُدربة طبقاً لإحتياجات سوق العمل في كل بلد على حِده،وهو الملف الذي يحظى بإهتمام ومتابعة من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،بأهمية ربط التدريب المهني والتعليم بإحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج في إطار إستراتيجية وطنية للتشغيل .وقال الوزير إن سوق العمل العالمي الحالي يشهد مُتغيرات كبيرة،وهو ما يتطلب أن يكون هذا المؤتمر الدولي منصة لتطوير حلول مُبتكرة للتحديات الراهنة ،وتطوير قوانين وتشريعات ومعايير العمل ،وسياسات وبرامج القوى العاملة وطُرق العمل المُستقبلية طبقاً لتلك المُتغيرات، خاصة التغلب على فجوات المهارات العالمية والتي أبرزها الذكاء الإصطناعي ،والتحولات التكنولوجية..

وجاء في كلمة الوزير أيضا إن وزارة العمل في مصر تعمل على هذا الملف على قدم وساق ،من خلال رؤية وطنية علمية لإستشراف مُستقبل الوظائف ،من خلال خطة وإستراتيجية وطنية للتشغيل ،لفهم سوق العمل وطرق التعامل معه ..كما تعمل على تمكين المرأة إقتصادياً ،والتطوير في ملف التدريب المهني للشباب من الجنسين ،على المهن التي يحتاجها سوق العمل ،وتطوير مناهجه، والنهوض بمنظومة قياس مستوى المهارة طبقاً للمعايير الدولية، بالتعاون مع كافة الشركاء، خاصة القطاع الخاص الذي نعتبره قاطرة التنمية..

وأكد الوزير أن توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن تأهيل الشباب لسوق العمل الجديد ،وحماية العمالة غير المنتظمة ،ورعاية عمالنا في الخارج ،ودمج ذوي الهمم في سوق العمل،والتعاون مع شركاء التنمية في الداخل والخارج من خلال حوار إجتماعي مستمر لصياغة برامج وأسس نواجه بها التحديات الراهنة والمُتغيرات الطارئة ،خارطة طريق لوزارة العمل ،نعمل بها بإهتمام كبير ،كما أكد في هذا السياق على إستمرار التعاون والتنسيق مع الشركاء الدوليين من أجل عالم عمل تتوفر فيه البيئة اللائقة والحماية الإجتماعية الكاملة للجميع ..

- المصريون في "المملكة":

وعقد حسن شحاتة وزير العمل،إجتماعاً مع وفدِ من أبناء الجالية المصرية في الرياض،من مُختلف القطاعات الطبية والهندسية والتعليمية والمهنية والصحفيين،وذلك بمقر السفارة المصرية بالرياض،خلال مُشاركته في أعمال النسخة الأولى من المؤتمر الدولي لسوق العمل المنعقد بالسعودية،إستقبله خلاله السفير المصري احمد فاروق رئيس البعثة،والقنصل العام طارق المليجى، وجميع أعضاء البعثة الدبلوماسية ومكتب التمثيل العمالي بالمملكة،حيث شارك في اللقاء نحو 120 مصرياً يمثلون أبناء الجالية..ووجه الوزير شحاتة الشكر والتقدير إلى أبناء الجالية المصرية بالمملكة على دورهم التاريخي ،والإقبال الكبير على صناديق الإقتراع ،للإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات الرئاسية ،موضحاً أنهم ضربوا أروع الأمثلة في المُشاركة ،كحق دستوري،وواجب وطني ..

وبحسب بيان صحفي ،بدأ اللقاء بكلمة السيد السفير ،حيث رحب بوزير العمل حسن شحاتة، وأثنى على جهود "الوزارة" فى خدمة العاملين المصريين بالخارج والتنسيق الدائم بين السفارة ومكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة العمل..من جانبه قام الوزير شحاتة بالترحيب بأعضاء الجالية المصرية بالرياض والتى تعد أكبر تجمع مصرى خارج الوطن ،وثروة حقيقية من الموارد البشرية ..وأشار الى رغبته فى سماع مشاكل العاملين المصريين بالمملكة ومقترحاتهم للعمل على تنفيذها بالتعاون مع الجهات الحكومية المصرية وكذلك الجهات السعودية المعنية بشؤون الوافدين.

وخلال حوار مفتوح بدأت المداخلات بسؤال للسيد نشأت عبد العليم عن مدى إمكانية التعاون بين وزارة العمل والهيئات المدنية والنقابات العمالية فى نشر الثقافة العمالية بين العاملين المصريين الراغبين فى السفر ،،وأجاب الوزير بأنه تم افتتاح وحدة "توعية ما قبل المغادرة " بوزارة العمل والتى تقوم بتوعية العامل بجميع حقوقه وواجباته وطبيعة العمل بالخارج ،وقوانين العمل فى الدول المستقبلة للعمالة المصرية،ولا يوجد ما يمنع من المزيد من التعاون مع كافة شركاء العمل والتنمية في هذا السياق..وفى سؤال للسيدة أميرة حافظ رائدة العمل التطوعي بين أبناء الجالية المصرية وأدمن للعديد من صفحات التواصل الاجتماعى المعنية بمشاكل المصريين قالت: هل يوجد آلية لمنع سفر المصريين بتأشيرة الزيارة أو العمرة وفى الحقيقية يسافر للبحث عن عمل حيث ينتهى به الأمر إلى التعثر ومخالفة القوانين وبذلك يمثل عبئا على السفارة،وأجاب الوزير بأن تلك التأشيرات لا تظهر أمام وزارة العمل حتى يتم التحقق من صحتها والعمل على توثيق العمل بعدها ولكنها شأن خاص بالجهات السعودية وشركات السياحة.. وقد شدد الوزير على ضرورة عدم مساعدة راغبى المخالفة حتى لا تُصبح ظاهرة عامة وتسئ الى الشكل العام للمصريين بالخارج..وتساءل السيد مدحت يوسف مُستثمر مصرى فى مجال التعليم العالى عن دور وزارة العمل فى تسهيل اجراءات التحقق من صحة الشهادات الدراسية من الجامعات المصرية تمهيدا لسفرهم،فأجاب الوزير بوجود تنسيق دائم مع الملحقية العمالية، والملحقية الثقافية بالسفارة السعودية بالقاهرة فى هذا الشأن، وتعتمد حاليا السفارة السعودية على شركة متخصصة فى هذا الشأن والتى اختصرت الكثير من الوقت والجهد على المصريين..وفى سؤال للسيد حسنى ابو الفضل مستثمر مصرى عن إجراءات شحن جثمان العامل المتوفى فى الخارج وإمكانية دفع التكاليف على نفقة الدولة ،أجاب الوزير بأن الأصل فى دفع تلك التكاليف هو صاحب العمل الذى إستقدم العامل للعمل لديه وفى حالة امتناعه عن ذلك تقوم القنصلية بشحن الجثمان على نفقة الدولة ولا يمكن شحن جميع الحالات حتى لا يتم إرهاق ميزانية الدولة وإعفاء أصحاب الأعمال من مسؤولياتهم...وتقدمت السيدة المهندسة رضا عبدالفتاح باقتراح للوزير بزيادة عدد الملحقين العماليين بالمكتب العمالى نظراً لوجود عدد كبير من العاملين المصريين بالسعودية،و أكد الوزير ضرورة استيعاب جميع المشاكل العمالية وخدمة جميع ابناء الجالية المصرية، وأن الوزارة تتابع باستمرار مع المكاتب العمالية وتقوم بتوفير الدعم الفنى لأعضاء المكاتب وسيتم دراسة تلك المقترحات..

وفى مداخلة للمستشار القانوني بلال الشاذلى صاحب قناة على اليوتيوب يتابعها أكثر من مليون متابع أفاد بأنه يقوم بنشر فيديوهات قانونية وخاصة المتعلقة بقانون العمل السعودى واستعداده بالتعاون مع المكتب العمالى والسفارة فى ذلك ..وأجاب "الوزير" بوجود صفحة مكتب التمثيل العمالى بالرياض على الفيسبوك يتابعها أكثر من 35 الف متابع يمكن التنسيق فيما بين تلك القنوات لنشر مزيد من الثقافة العمالية ووجه الوزير بالاستفادة من جميع الكوادر المصرية كل فى تخصصه..كما قامت د.مها بشارة طبيبة بعرض المساعدة فى المجال الطبى للعاملين المصريين ممن لا يشملهم التأمين الطبى،ورحب الوزير بفكرة التطوع ،وأشار الى إمكانية توسيع الدائرة لتشمل الخدمات الطبية والتعليمية والقانونية وعمل مجموعات متخصصة لخدمة العاملين المصريين بالمملكة..وتقدم السيد عصام غيث مدير تحويلات الأجانب ببنك البلاد بطلب للوزير للتنسيق مع وزير الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية للسماح للمصريين بفتح حسابات بنكية تمكنهم من تحويل أموالهم الى مصر بطريقة نظامية بموجب رقم الحدود المسجل للعامل فور دخوله المملكة دون الحاجه الى الانتظار الى إصدار إقامة للعامل وضياع كثير من الأموال على مصر..ووعد الوزير بتبني تلك المطالب وعرضها على وزير الموارد البشرية والبنك المركزى السعودي تسهيلاً على العاملين المصريين وحفاظاً على تحويلاتهم المالية من خلال تحويلها الى البنوك المصرية دون الحاجه الى السوق السوداء لتحويل الأموال..وقام المهندس أحمد مناع مقاول مصرى بالرياض بطلب رفع كفاءة العامل المصرى عن طريق التدريب المهنى نظرا لشدة المنافسة فى سوق العمل بالمملكة..وأكد الوزير على أهمية التدريب المهنى للعاملين المصريين قبل السفر وفى هذا الاتجاه قامت وزارة العمل المصرية بتوقيع اتفاقية الفحص المهنى مع وزارة الموارد البشرية السعودية وتجهيز مركز تدريب متخصص لإجراء اختبارات الفحص المهنى طبقا لمقاييس العمل المصرية والسعودية وعدم إمكانية سفر اى عامل قبل حصوله على شهادة اجتياز الاختبار و اعتماد وزارة العمل لتلك الشهادة مما سيساعد فى رفع كفاءة العاملين المصريين.

وتقدم الفنان أشرف عبدالله بطلب للوزير لبحث سبل توفير فرص عمل للعاملين المصريين المغادرين بشكل نهائى عند عودتهم الى مصر..وأكد الوزير على تضافر جهود الحكومة المصرية على استيعاب العمالة العائدة ومحاولة إعادة دمجها فى قطاع العمل الخاص داخل مصر أو تسهيل فتح مشاريع صغيرة لهم أو إعادة تدريبهم على مهن جديدة تمكنهم من الحصول على فرصة عمل جديدة بالخارج..و اقترح الوزير عقد ملتقى توظيفى بالسفارة على غرار ما تقوم به وزارة العمل بمصر يشارك فيه المستثمرين المصريين بالمملكة لمحاولة استيعاب العمالة المصرية بدلا من مغادرته الى مصر ..ورحب السفير والقنصل العام بالاقتراح وسيتم تنفيذه بعد موافقة الجهات السعودية.

ورغم المسافة بين الرياض ومنطقة القصيم ،التي تصل إلى 400 كم حضر أعضاء الجالية المصرية بالقصيم وتحدث المستشار أحمد حسن رئيس الجالية بالقصيم ليعبر للوزير عن شكره وامتنانه على خدمات وزارة العمل المصرية ومكتب التمثيل العمالى لأبناء الجالية وسفرهم الى القصيم مع المأموريات القنصلية تسهيلاً على المصريين هناك ..ومن المنطقة الشرقية والدمام التى تبعد 450 كم عن الرياض حضر أعضاء الجالية وقدم السيد محسن طاحون الشكر لللوزير على هذا اللقاء المثمر والذى يعد من أهم اللقاءات التى يحتاجها العاملين بالخارج نظرا لارتباطهم بوزارة العمل فى الداخل والخارج.

وتقدم أعضاء الجالية للوزير بجزيل الشكر على هذا اللقاء وحسن الاستماع وتوضيح اهتمام الدولة بالعاملين المصريين بالخارج..وقدم أعضاء مكتب التمثيل العمالى بالرياض درع تذكارى للوزير ليُعبروا عن شكرهم على الدعم والتوجيه والمستمر فيما يخدم العاملين المصريين بالخارج..

- فرص عمل في 14 محافظة :

خلال هذا الأسبوع جددت وزارة العمل في بيان لها ،دعوتها إلى شباب مصر بالإقبال على العمل في القطاع الخاص،وإقامة المشروعات الصغيرة ،والإستفادة من كافة الخدمات التي تقدمها الدولة المصرية من برامج تدريب مهني مجاني ،وكذلك التقديم في الوظائف التي تعلن عنها وزارة العمل من خلال نشرة التوظيف نصف الشهرية ،والتي تُوفر فرص عمل للشباب في القطاع الخاص ..وقالت"الوزارة" أنها تلقت طلبات من 35 شركة قطاع خاص في 14 محافظة لديها 4082 وظيفة مٌتوفرة الأن،في عددِ من التخصصات، منها لأصحاب القُدرات الخاصة "ذوي الهمم" ،وذلك برواتب تبدأ من 3000 جنيه شهريا،فضلاً عن التأمين الصحي والاجتماعي،وأوضحت "الوزارة" أن التقديم على هذه "الفرص" خلال شهر ديسمبر الجارى 2023 ويناير المقبل 2024 ،عن طريق الإدارة العامة للتشغيل بمقر "الوزارة"،أو مديريات العمل بالمحافظات ،أو عن طريق أرقام وعناوين الشركات المرفقة مع هذا البيان،وعلى الموقع الرسمي لوزارة العمل على "الإنترنت"..

وبحسب بيان صحفي قالت "الوزارة" أن نشرة التوظيف الدورية تصدر كل 15 يوم، من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبه أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة، وإعداد منى شوقي باحث أول بـ"الإدارة"، وأنها تُعلن في هذا البيان عن فُرص عمل جديدة،مُتوفرة في 14 محافظة،هي: القاهرة، والجيزة ، وأسيوط ، ودمياط ، وبورسعيد، والأسكندرية ، والغربية، والقليوبية ، والدقهلية ، والمنيا ، والوادى الجديد ، والإسماعيلية ،والشرقية،والبحيرة ،في تخصصات: مدرسين جميع التخصصات ، ومدير فرع ، واخصائيين تمويل ، و مسئول موارد بشرية،ومحاسبين،ومندوبين مبيعات وتوصيل، ومهندسين كهرباء وإنتاج وميكانيكا، ، ومراقبين جودة ، وعمال خدمات بترولية ، وكيميائيين ، ومدخل بيانات ، ومراسل بنوك ، وفنيين جميع التخصصات، ومشرفي إنتاج ، وأفراد أمن ،وسائقين، ووسطاء تأمين، وعمال خياطة بكافة الأقسام ،وعمال انتاج ، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى . .

وجاء في "البيان الصحفي" أن النشرة تضم مجموعة من الوظائف لذوى همم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة ، برواتب مجزية، وذلك فى إطار تنفيذ خطة الوزارة لرعاية وتدريب وتشغيل ذوي الهمم خلال الفترة الحالية ، وإلزام المنشآت بتشغيل 5% من إجمالي عمالها من ذوى القدرات الخاصة تنفيذاً للقانون رقم 10 لسنة 2018 ،ولتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدمجهم في سوق العمل..ووجه وزير العمل حسن شحاتة جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف،وإرسال تقرير للوزارة يفيد بإستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له،وتحري المصداقية في نشر فرص العمل ،والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور،مجدداً أيضا دعوته إلى الشباب المصري إلى الإقبال على العمل البحر وفي القطاع الخاص ...يشار إلى أنه في إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة ،تقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات العمل بالمحافظات بإستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المُعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك "الفرص"، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة فرص العمل التي تقدمها الشركات الخاصة ..