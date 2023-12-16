البيئة تحكم سيطرتها إلكترونيا على 6 مداخن بشركة القاهرة لتكرير البترول معمل...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 16 ديسمبر 2023 11:30 صباحاً - أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الإنتهاء من أعمال الربط الإلكتروني لمنظومة الرصد الذاتي المستمر لانبعاثات مداخن وحدات الاصلاح وعددها (3) مداخن بشركة القاهرة لتكرير البترول (معمل مسطرد)، حيث تم رصد عناصر ( الجسيمات الصلبه الكلية، اكاسيد النيتروجين، ثاني أكسيد الكبريت، اول أكسيد الكربون) وايضا الظروف المرجعية( الاكسجين، ضغط ، معدل سريان ودرجة حرارة، الرطوبة) ، كما تم ربط عدد (3) مداخن خاصة بوحدات التقطير ليصل عدد المداخن التى تم ربطها بالشركة عدد ( 6 ) مداخن من اجمالى 21 مدخنة.

وأوضحت وزيرة البيئة أنه بهذا الربط فقد بلغ إجمالى عدد المنشآت الصناعية التي تم ربطها بمحافظات القاهرة الكبرى عدد (16) منشأة بعدد (84) مدخنة، فيما وصل اجمالى عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية على مستوى الجمهورية، (95) منشأة تمثل 477 مدخنة.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى أن الوزارة تتخذ إجراءات متابعة ومراقبة إلكترونية بشكل مستمر من خلال فروع جهاز شئون البيئة للشركات المرتبطة بالشبكة القومية، لرصد أي انبعاثات بإستخدام شبكة من الحاسبات الآلية على مدار اليوم للتأكد من توافقها مع الحدود المسموح بها في قانون البيئة. مشيرة إلى استمرار الجهود المبذولة بوزارة البيئة بجهازيها للتوسع في شبكة رصد الانبعاثات الصناعية، كأحد الأدوات الأساسية لتجميع البيانات عن نوعية الإنبعاثات الصادرة من المنشآت الصناعية وحجمها، وتحليل تلك البيانات مما يساهم في إعطاء صورة واضحة عن نوعية الهواء في الأماكن الواقع بها تلك المنشآت.