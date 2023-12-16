مصادر مصرية رفيعة المستوى: الدفاعات الجوية أسقطت جسما طائرا قبالة سواحل دهب

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 16 ديسمبر 2023 12:31 مساءً - أعلنت مصادر مصرية رفيعة المستوى، اليوم السبت، أن الدفاعات الجوية المصرية رصدت جسمًا طائرًا قِبالة سواحل مدينة دهب الساحلية (على خليج العقبة)، وعلى الفور تعاملت معه وأسقطته.

وأكدت المصادر، لـ"القاهرة الإخبارية"، أن فرق التحقيق المصرية انتقلت إلى موقع إسقاط الجسم الطائر.

وفي وقت سابق، كشف شهود عيان، لـ"القاهرة الإخبارية"، عن سقوط جسم طائر قبالة المياه الإقليمية المصرية، على بعد حوالي 1.5 كيلومتر، قبالة سواحل مدينة دهب السياحية والتي تتبع محافظة جنوب سيناء المصرية.