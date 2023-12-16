وزير الأوقاف ينعي أمير الكويت: كان مخلصًا لوطنه وأمته

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أحمد جودة - القاهرة - نعى وزير الأوقاف أ.د/ محمد مختار جمعة بخالص الحزن والأسى سمو الشيخ/ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، مؤكدًا أنه (رحمه الله) كان مخلصًا لوطنه وأمته.

سائلًا الله (عز وجل) له واسع الرحمة والمغفرة، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يخلف أشقاءنا في دولة الكويت فيه خيرًا، وأن يزيدهم أمنًا وأمانًا ورقيًّا وتقدمًا واستقرارًا، ولهم جميعًا منا خالص العزاء، و"إنا لله وإنا إليه راجعون".