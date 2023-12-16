ضمن مبادرة «كلنا واحد».. «الداخلية» تواصل توزيع المساعدات العينية على المرأة المعيلة (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 16 ديسمبر 2023 06:32 مساءً - تواصل وزارة الداخلية، تنظيم عدة قوافل لتوزيع عدد من المساعدات العينية بالمجان على السيدات وخاصة المرأة المعيلة بالمناطق الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية بنطاق مديريات أمن: شمال سيناء، وجنوب سيناء، والقليوبية، وسوهاج، والوادي الجديد، وقنا والأقصر.. وذلك تأكيداً على حرص رجال الشرطة على المساهمة الإيجابية والفعالة لرفع العبء عن كاهل المواطنين لتظل دائما وزارة الداخلية حصن أمان للمواطنين.

ويأتي ذلك فى ضوء حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان ومد جسور التواصل مع كافة شرائح المجتمع، والمساهمة فى تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمواطنين ومراعاة البُعد الإنساني والاجتماعي، وحرصها الدائم على رفع الأعباء عن كاهل المواطنين، تحت رعاية رئيس الجمهورية، وفى إطار مبادرة «كلنا واحد - معك فى كل مكان».

هذا وقد لاقت تلك المبادرة إشادة كبيرة من السيدات وخاصةً المرأة المعيلة، مثمنين ما لمسوه من حرص وزارة الداخلية على تخفيف العبء عن كاهلهن وتقديم الدعم اللازم لهن على مدار العام لكون المرأة ركيزة أساسية للمجتمع.