نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصدر بتعليم القاهرة يكشف نظام عقد اختبارات الشهادة الإعدادية العام الدراسي الحالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال مصدر مسؤول بديوان عام مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، إن المحافظة قررت أن يكون اختبارات الشهادة الإعدادية بنظام الامتحان التقليدي المتعارف عليه وليس بنظام البوكليت.

امتحانات الشهادة الإعدادية

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة، أنه جاري إعداد جداول الاختبارات للفصل الدراسي الأول على أن تبدا في بداية شهر يناير المقبل وفقًا للخريطة الزمنية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم.

جدير بالذكر، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الخريطة الزمنية لامتحانات الفصل الدراسي الأول والثاني لطلاب سنوات النقل والشهادة الإعدادية، وتأتي كالتا:

- تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 يوم 14 يناير 2024.

- تبدأ إجازة نصف العام يوم 27 يناير 2024

-يبدأ الفصل الدراسي الثاني2024 يوم 10 فبراير 2024 ويستمر حتى الخميس 6 يونيو 2024.

- تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم 25 مايو 2024.

- تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية في 1 يونيو 2024.

- يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف.

