القاهرة الإخبارية: ذوو المحتجزين الإسرائيليين يطالبون بالتفاوض ووقف القتال

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 16 ديسمبر 2023 07:30 مساءً - أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها أن عائلات المحتجزين الإسرائيليين في غزة تطالب حكومة نتنياهو بـوقف القتال وبدء المفاوضات.

ويعاني سكان غزة شحا شديدا يكاد يكون انقطاعا تاما للمواد التموينية، بسبب الحصار المفروض عليها، وعدم تمكن المساعدات من الوصول، فضلا عن عدم تمكنهم من سحب الأموال من الصرافات الآلية، بسبب خروجها عن العمل، بعد توغل آليات الاحتلال الواسع.

وتوجه المواطنون إلى المناطق الغربية في مدينة غزة، بسبب القصف الشديد في المناطق الشرقية، حيث يشهد مربع مجمع الشفاء والرمال الغربي اكتظاظا كبيرا في أعداد النازحين.