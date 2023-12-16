نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر الدولار اليوم ختام التعاملات المسائية.. العملة الأمريكية تنهار في السوق السوداء في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - سعر الدولار اليوم استقر سعر الدولار في البنوك المصرية في بداية تعاملات اليوم السبت 16 ديسمبر 2023، وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، أسعار صرف الدولار في البنوك الحكومية والخاصة وفقًا لما تنشره شاشات ومواقع البنوك الرسمية وننشر أيضًا أسعار صرف الدولار في شركات الصرافة والسوق السوداء حسب آخر التطورات في السوقين الرسمي والموازي.
سعر الدولار اليوم في السوق السوداء
تراوح سعر الدولار اليوم في السوق السوداء بين 46 إلى 48 جنيه مصري.