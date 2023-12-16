نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استغاثة أولياء أمور مدرسة شبرا التجارية الثانوية العسكرية: "دفع الأموال مقابل دخول الامتحانات" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقت بوابة دوت الخليج الإلكترونية، استغاثة من أولياء أمور وطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بشبرا التجارية الثانوية العسكرية، موجهة للدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وإدارة الساحل التعليمية التابعة لمحافظة القاهرة، بما يجري داخل المدرسة من أحد معلمي المدرسة، إذ يطلب الحصول على أموال مقابل السماح للطلاب بدخول امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وقال أحد أولياء الأمور في الاستغاثة، إن ما يحدث داخل المدرسة ما هو إلا عملية “نهب” من أحد المعلمين لأولياء الأمور مقابل سماح الطلاب بدخول امتحانات الفصل الدراسي الأول، إذ أنه يتم أخذ مبلغ مالي طوال فترة الدراسة من أجل السماح للطلاب بالغياب، أو من أجل الحصول على درجات العملي، أو السماح بدخول الامتحانات، متسائلا:" أين الرقابة من الوزارة؟ أين الرقابة من المديرية؟ أين الرقابة من الإدارة؟".

وأضاف ولي الأمر: "المعلم طلب من أحد أولياء الأمور الآخرين الحصول على أربع كاميرات مراقبة مقابل مسح الغياب لنجله وأعطاه الدرجات الكاملة في الامتحانات، موضحًا: “المدرس طلب من ولي الأمر فواتير الكاميرات من أجل بيعها، ولكن ولي الأمر رفض إعطائه الفواتير، وفي المقابل عمل على مضايقة الطالب أكثر من مرة للحصول عليها، بالإضافة إلى مطالبته المستمرة لبعض أولياء الأمور بعمل أطعمة لهم بالمدرسة”.

وأشار ولي الأمر في استغاثته، إلى أن كل هذا يحدث بعلم مدير المدرسة، واصفا إياه بأنه "شاهد مشافش حاجة" ولم يستطيع إيقاف هذا المعلم عما يقوم به تجاه الطلاب وأولياء أمورهم، مشيرًا إلى أن تلك المدرسة تحتاج لرقابة من الوزارة والمديرية التعليمية.

واختتم ولي الأمر: "نرجو من وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، وأيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وأنور إبراهيم، مدير إدارة الساحل التعليمية، ضرورة الرقابة على تلك المدرسة، ووقف هذا المعلم عن العمل، للقضاء على هذا الفساد والحفاظ على العملية التعليمية".