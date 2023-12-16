اتحاد الإعلاميين العرب ينعى أمير الكويت.. خسر القادة العرب والشعب العربي قائدًا...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 16 ديسمبر 2023 10:37 مساءً - ببالغ الحزن والأسى؛ ينعي اتحاد الإعلاميين العرب عضو الأمم المتحدة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، والذي أثارت وفاته حزناً عميقًا في قلوب المواطنين وجميع الشعوب العربية والإسلامية.

كان الفقيد الراحل من القادة الحكماء الذين قادوا الكويت بإخلاص وحكمة، وقد ساهم بشكل كبير في تعزيز التقدم وتحقيق الاستقرار في دولة الكويت ، كما أظهر سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح تفانياً في خدمة شعبه وتعزيز العلاقات على جميع المستويات العربية والدولية.

وسيظل سموه في ذاكرة أشقائه من القادة العرب والشعب الكويتي كرمز للقيادة الرشيدة والرؤية الحكيمة. ويتقدم اتحاد الإعلاميين العرب بأحر التعازي لدولة الكويت حكومة وشعبا، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.