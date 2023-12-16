أخبار مصرية

بعد غد.. إعلان اسم رئيس الجمهورية رسميًا فى مؤتمر صحفي

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احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 16 ديسمبر 2023 10:38 مساءً - فى تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الإثنين الموافق 18 ديسمبر الجارى، ستعقد إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤتمر صحفي بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، للإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية، وذلك في ضوء الجدول الزمني للعملية الانتخابية للانتخابات الرئاسية  2024.

وفى بيانها الصادر أمس، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، أنها لم تتلق أية طعون من المرشحين في الانتخابات الرئاسية أو وكلائهم، على القرارات الصادرة من اللجان العامة بشأن عملية الاقتراع، خلال الموعد المقرر لهذا الإجراء، والمُحدد في الجدول الزمني للعملية الانتخابية طيلة أول أمس الخميس الموافق 14 ديسمبر الجاري، واللجان العامة على مستوى الجمهورية، لم تتلق بدورها أية تظلمات من المرشحين أو وكلائهم، في شأن كافة المسائل التي تتعلق بعملية الاقتراع، خلال المواعيد المقررة والمحددة ببداية أيام الاقتراع وحتى انتهاء أعمال الفرز وإعلان الحصر العددي للأصوات بكل لجنة عامة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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