تشييع جنازة أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 17 ديسمبر 2023 09:32 صباحاً - شيعت صباح اليوم الأحد، جنازة أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وأقيمت صلاة الجنازة على الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بمسجد بلال بن رباح بمنطقة الصديق بحضور أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ورئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الصباح ولفيف من أسرة ال صباح ورجال الدولة بالكويت . وكان قد وصل أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إلى مسجد بلال بن رباح بمنطقة الصديق، وذلك لأداء صلاة الجنازة على الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي وافته المنية أمس.