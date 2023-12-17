القاهرة الإخبارية : 36 شهيدا فى قصف لطائرات الاحتلال على جباليا ومخيم دير البلح بغزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 17 ديسمبر 2023 10:29 صباحاً - استُشهد 24 فلسطينيًا وأُصيب العشرات، اليوم الأحد، إثر قصف طائرات الاحتلال منزلًا في بلدة جباليا شمالي قطاع غزة وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بانتشال طواقم الدفاع المدني والإسعاف 24 شهيدًا، و90 جريحًا على الأقل، جراء تدمير طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة شهاب في جباليا، وما زال العشرات تحت الأنقاض، وذلك وفق "القاهرة الإخبارية".

كما استهدفت طائرات الاحتلال منزلًا في مخيم دير البلح وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد نحو 12 فلسطينيًا وإصابة العشرات، أغلبيتهم من النازحين، ليكون العدد 36 شهيدا.

وأطلقت مدفعية الاحتلال قذيفة لم تنفجر على ساحة مستشفى ناصر بمدينة خان يونس جنوبي القطاع، ما أدى لإصابة شابين على الأقل.

كما قصفت زوارق الاحتلال عدة مناطق شمال مدينة خان يونس، وساحلها الغربي.