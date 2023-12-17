نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة حلوان تبرز الإبداع والتوعية الفنية في جولة وزارة الشباب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان في الجولة التوعوية الفنية التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع منظمة اليونيسف في 13 محافظة على مدار شهر، من خلال برنامج "فنون تنموية".

وقدمت الكلية 26 ورشة عمل للكاريكاتير والجرافيتي في إطار البرنامج، الذي يهدف للتوعية بمخاطر التغيرات المناخية.

وجاءت مشاركة كلية الفنون تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتورة ميسون قطب عميد الكلية، وإشراف الدكتورة مروة خفاجي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وشملت الورش المحافظات: الفيوم والإسكندرية والغربية والبحيرة والقليوبية والدقهلية وبورسعيد وسوهاج وأسيوط والمنيا والأقصر والعريش ودمياط والقاهرة.

جانب من اللقاء