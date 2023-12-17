نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة حلوان تقدم أوبريت 'البروكة' لإحياء ذكرى مئوية سيد درويش فنان الشعب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضمن التعاون بين دار الأوبرا المصرية وكلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان، يتم تقديم أوبريت "البروكة" بمناسبة مئوية موسيقار الشعب سيد درويش.

ويأتي ذلك برعاية ودعم مستمر من الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتورة شيرين عبد اللطيف عميد كلية التربية الموسيقية.

والأوبريت مشروع ورؤية فنية الدكتور محمد عبد القادر، الأستاذ بقسم الأداء بالكلية، ويشارك في الأداء ٥٦ من فريق كورال صوت العاصمة والدكتور هاني عبد الناصر الأستاذ المساعد بقسم الموسيقى العربية، الاوبريت توزيع موسيقي وجدي الفوي.



ومن المقرر تقديم العرض فى تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الإثنين الموافق ١٨ ديسمبر 2023 على مسرح الجمهورية، بمشاركة عدد كبير من طلاب الكلية تأكيدًا على إبداعات أبنائها.