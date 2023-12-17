نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم: لا تطوير دون الارتقاء بدور المعلم هو أساس العملية التعليمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة منفتحة جدا مع القطاع الخاص ويتم تقديم كافة التسهيلات لمن يرغب فى إنشاء مدارس خاصة أو دولية، مضيفا أن القطاع الخاص لديه سهولة فى إدارة المدارس.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لا تطوير دون الارتقاء بدور المعلم، مضيفا أن المعلم هو أساس العملية التعليمية.

استكمل الوزير: لدنيا عجز فى المعلمين ولكن التحول الرقمى قد يساهم فى حل هذه المشكلات، موضحا أن مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا سيتم التوسع فيها كما أن هناك مدرسة للعباقرة.