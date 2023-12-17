نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم: التحول الرقمي والتكنولوجيا ساهم في شفافية نتيجة الثانوية العامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نتيجة الثانوية العامة أصبحت شفافة بشكل كبير بسبب استخدام التحول الرقمي والتكنولوجيا فى أعمال التصحيح ورصد الدرجات وأيضا أعمال التظلم على نتيجة الثانوية العامة، موضحا أنه يتم عقد الامتحان وفق نظام البابل شيت وتصحيحه إلكترونيا من خلال التحول الرقمى والتكنولوجيا.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال ورشة عمل تشاركية لإجراء تحليل رفيع المستوى باستخدام إطار عمل DTC لفهم مدى استعداد مصر الحالي للاستفادة من التكنولوجيا الرقمية لتحسين التعليم، بحضور الدكتور أحمد ضاهر، نائب وزير التربية والتعليم للتطوير التكنولوج، أنه تم بناء خطة استراتيجية للوزارة 2024،2029، تقوم على الاتاحة والتحول الرقمى والحوكمة والاستدامة وتم تحديد أولوياتنا من التعليم الأخضر، وتم الانتهاء من الخطة التنفيذية لاستراتيجية الوزارة، مضيفا أن الخطة هدفها أن يكون هناك استدامة ويتم توفير التمويل لها وأيضا تحديد الأولويات فى الخطة الاستراتيجية.

وتابع الوزير: هناك تحديات وأيضا انجازات، فمن التحديات عجز المعلمين وارتفاع الكثافات، وهنا التحول الرقمى يقدم حلول من خلال تقديم خدمات تعليمية عبر المنصات الرقمية لمواجهة الدروس الخصوصية، مشيرا إلى أن الطالب يحصل على المواد الرقمية بشكل مجان، قائلا: التحول الرقمى ساهم فى حل مشكلات كبيرة، ولا بد من تضافر كافة الجهود.

وأضاف الدكتور رضا حجازي: لدينا 25 مليون ونصف طالب فى 60 ألف مدرسة واخد القرارات لا بد من أن يكون مدروسا وسياق التطوير والتجارب مختلف لدى وزارة التربية والتعليم.

وأكد على ضرورة تعزيز دور التكنولوجيا فى التحول التعليمي، وزيادة جودته.



وأشار الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزارة منفتحة جدا مع القطاع الخاص ويتم تقديم كافة التسهيلات لمن يرغب فى إنشاء مدارس خاصة أو دولية، مضيفا أن القطاع الخاص لديه سهولة فى إدارة المدارس.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لا تطوير دون الارتقاء بدور المعلم، مضيفا أن المعلم هو أساس العملية التعليمية، متابعا: لدنيا عجز فى المعلمين ولكن التحول الرقمى قد يساهم فى حل هذه المشكلات، موضحا أن مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا سيتم التوسع فيها كما أن هناك مدرسة للعباقرة.