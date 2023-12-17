نائب وزير التعليم: استخدام التكنولوجيا في التعليم ساعدنا على مراقبة الامتحانات بالكاميرات

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أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور أحمد ضاهر، نائب وزير التربية والتعليم للتطوير التكنولوجي، إن استخدام التكنولوجيا فى التعليم تم فى كثير من القطاعات والبرامج منها مراقبة الامتحانات بالكاميرات، موضحا أن الشاشات الموجودة فى المدارس الثانوي مربوطة بسيستم وقاعدة البيانات المركزية.

وأوضح نائب وزير التربية والتعليم لشئون التطوير التكنولوجي، أنه تم تطبيق تجربة الفصول الذكية، وهو عبارة عن منشئ معدنى وليس كونتينر كما يعتقد البعض، مشيرا إلى أنه تركيبه يحتاج ل 16 ساعة وبه 40 طالبا مزود بشبكة الواى فاى وسيرفر وتعمل به القنوات التعليمية ومزود أيضا بالطاقة الشمسية، موضحا أنه تم تركيب 80 فصل ذكي فى الأماكن النائية فى محافظة مرسى مطروح و100 فصل ذكي فى الأماكن ذات الكثافة العالية بمحافظتى القاهرة والجيزة ويمكن استخدامه في أكثر من عرض كفصل فى اليوم الدراسي وسنتر في نهاية اليوم.



