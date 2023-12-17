الأجهزة الأمنية تنجح في ضبط 50 كيلو جرام لمخدر الحشيش بحوزة عنصرين إجراميين بمطروح بقصد الإتجار

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 17 ديسمبر 2023 01:30 مساءً - إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.

فقد رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط (عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية") تخصص نشاطهما فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما مُتخذان من دائرة قسم شرطة الحمام بمطروح مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما. وبحوزتهما (500 طربة لمخدر الحشيش وزنت 50 كيلو جرام - مبالغ مالية "متحصلات بيع المواد المخدرة") وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (3,500,000 جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.