نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي يشهد انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي السابع...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 17 ديسمبر 2023 02:27 مساءً - برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية؛ شهد الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، والدكتور إبراهيم شعلان، عميد كلية طب البنين رئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي؛ انطلاق فعاليات وقائع المؤتمر السنوي السابع لكلية طب البنين بأسيوط المقام تحت عنوان: "الأخطاء الطبية في التخصصات المختلفة- عبور الفجوة والتوصيات الدولية"، بقاعة المؤتمرات بكلية الطب، بحضور الدكتور حسني المصري، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب بجامعة أسيوط.

وبدأت فعاليات وقائع المؤتمر بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، تلا ذلك كلمة ترحيب بالمنصة الكريمة وجميع الحضور من داخل فرع الجامعة وخارجها من الدكتور محمد منير، رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، مؤكدًا على أن كلية الطب بأسيوط ومستشفياتها تشهد طفرة علمية كبيرة في الآونة الأخيرة، مثمنًا الدعم الكبير للقطاع الطبي من فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، وفضيلة الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي.

وفي كلمته أكد الدكتور حسني المصري، أهمية عنوان المؤتمر، والذي يهدف إلى تناول الأخطاء الطبية التي يقع فيها الأطباء، والعمل على تفادي تلك الأخطاء؛ انطلاقًا من التوصيات الدولية في هذا الشأن، راجيًا النجاح والتوفيق للجميع.

وأضاف الدكتور مصطفى عبده شتات، عميد كلية الطب بأسيوط السابق، أن كلية الطب الأزهر بأسيوط أصبحت الآن في مصاف الكليات الطبية المتقدمة بفضل علمائها الأكفاء المتميزين، مؤكدًا أن تلك المؤتمرات تثري العملية التعليمية، وهو ما ينعكس بالإيجاب على جودة الخدمة المقدمة للمرضى.

من جانبه أكد الدكتور إبراهيم شعلان، عميد كلية طب الأزهر بأسيوط رئيس المؤتمر، شكره لجميع القائمين على المؤتمر؛ لمجهودهم الكبير لإنجاح المؤتمر، مشيرًا إلى حرص الكلية على إقامة المؤتمر الخاص بالكلية بشكل دوري وهو ما يسهم في متابعة كل جديد في المجالات الطبية في مختلف الأقسام الطبية، داعيا المولى -عز وجل- التوفيق والسداد.

وأعرب الدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب بجامعة أسيوط، عن سعادته بوجوده فى رحاب فرع جامعة الأزهر بأسيوط، مؤكدا أن مثل تلك المؤتمرات تؤدي إلى تبادل الخبرات والتجارب العلمية من جميع المشاركين من مختلف الجامعات، مثمنًا حسن التعاون المثمر بين كلية طب الأزهر بأسيوط وكلية طب جامعة أسيوط.

وفي كلمته نقل الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، تحيات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، للسادة الحضور من داخل وخارج فرع الجامعة، داعيًا المولى -عز وجل- أن يكلل هذا المؤتمر بالنجاح بما يعود بالنفع على العالم أجمع، كما أشاد فضيلته بجهود أساتذة الطب التي كانت وستظل سببًا أساسًا في نجاح مختلف المؤتمرات الطبية التي تعقد في رحاب فرع الجامعة بأسيوط، مؤكدًا على أهمية تكامل الجهود العلمية والعملية بين أقسام ووحدات الكلية والمستشفيات الجامعية؛ من أجل تقديم أفضل خدمة طبية للمريض والمترددين على مستشفيات الجامعية بالأزهر بأسيوط، مؤكدًا على أهمية تبادل الخبرات العلمية وتبادل الرؤى فيما يخص القطاع الطبي بصعيد مصر، بل الطب في مصر بشكل عام، متمنيًا فى الختام خروج المؤتمر بتوصيات إيجابية، نافعة تحقق الخير لجميع العاملين فى المجال الطبي والمرضى.

وفى ختام الجلسة الافتتاحية أهدى الدكتور إبراهيم شعلان، عميد الكلية، الدروع التذكارية للدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، وعدد من السادة الضيوف الكرام، والأساتذة، والطلاب المتميزين، شاكرًا حسن الحضور والدعم للمؤتمر.