نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الري: نتعامل بشكل فعال مع شكاوى المواطنين من خلال منظومة دقيقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري تقريرًا من المهندسة إيمان عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للتفتيش الفني والمالي والإداري والمشرف على خدمة المواطنين وشئون مجلسي النواب والشيوخ لمتابعة موقف منظومة الشكاوى بالوزارة.

وأوضح الدكتور سويلم أن الأجهزة المعنية بالوزارة تتعامل بشكل فعال مع شكاوى المواطنين فى إطار منظومة دقيقة لمتابعة الشكاوى على مستوى الوزارة، وكذا على مستوى منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء.

وأكد سويلم دعمه لمنظومة الشكاوى بالوزارة والتي تقوم بتلقي الشكاوى وتوجيهها لجهات الإختصاص بالوزارة لدراستها والعمل على حسمها فى أسرع وقت طبقًا للقوانين والإشتراطات المنظمة، وذلك في إطار الحرص على التواصل المستمر مع المواطنين وتوطيد جسور الثقة معهم.

وأضاف الوزير أن مؤشر إنجاز الشكاوى بوزارة الموارد المائية والرى بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء أوضح أن نسبة تنفيذ الشكاوى خلال الفترة من يناير ٢٠٢١ حتى نهاية شهر نوفمبر ٢٠٢٣ بلغت ٩٧.٦٠ %، وانتهت الوزارة من بحث ودراسة ١٦٣٣ شكوى وطلب وإستغاثة خلال شهر نوفمبر ٢٠٢٣.

وأشار الوزير إلى أن الأجهزة المعنية بالوزارة وجهت الأجهزة المختصة بمحافظة الشرقية بسرعة اتخاذ اللازم حيال الشكوى التي وردت من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء بالتضرر من زيادة منسوب المياه الحقلية نتيجة وجود عطل بمجمع الصرف الزراعى المغطى رقم ١٨ من مصرف الجديدة، حيث قامت الإدارة العامة لصرف جنوب الشرقية بالمعاينة على الطبيعة، وتم الدفع بالمعدات للموقع لعمل الصيانة اللازمة للمجمع وحسم الشكوى.

وفي محافظة المنيا وجهت أجهزة مصلحة الرى للأجهزة المختصة بالمحافظة بسرعة بحث شكوى تشير لتضرر مزارعي فرع ٣ نفرتيتي بتل العمارنة من وجود تعد على الفرع ٣، حيث قامت الإدارة العامة لري شرق المنيا باتخاذ اللازم لإزالة التعد وفتح الفرع ورد الشيء لأصله.

وفي محافظة الغربية وجهت أجهزة هيئة الصرف الأجهزة المعنية بالمحافظة بسرعة بحث شكوى تشير للتضرر من انسداد الصرف المغطى بمجمع رقم ٢٢ أيمن مصرف سبرباي، حيث قامت الإدارة العامة لصرف الغربية بمعاينة موقع الشكوى وتطهير المجمع وعمل الصيانة اللازمة ذاتيًا بمعدات الهيئة وحسم الشكوى في حينه.

وفي محافظة البحيرة وجهت أجهزة هيئة الصرف الأجهزة المعنية بالمحافظة بسرعة بحث شكوى تشير لتضرر اهالي الظاهرية من إنسداد مجمع رقم ٢٦ مصرف امتداد شبراخيت، حيث قامت الإدارة العامة لصرف جنوب شرق البحيرة بالمعاينة وتطهير المجمع وعمل الصيانة اللازمة ذاتيًا بمعدات هيئة الصرف وحسم الشكوى في حينه.

وفي محافظة بني سويف وجهت أجهزة هيئة الصرف للأجهزة المعنية بالمحافظة بسرعة بحث شكوى تشير للتضرر من زيادة منسوب المياه بسبب عدم تطهير مصرف المشارقة، حيث تمت معاينة موقع الشكوى بمعرفة الإدارة العامة لصرف بني سويف وتطهير المجرى وحسم الشكوى.