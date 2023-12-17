نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدكتور سعد الهلال يوجه النصيحة للمقبلين على آداء الحج السياحي هذا العام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت غرفة الشركات السياحية مقطع فيديو للدكتور سعد الهلالي الداعية وأستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، ضمن حملتها الحالية علي السوشيال ميديا لتوعية المواطنين بالطرق السليمة لأداء فريضة الحج.

وأكد الهلال خلال الفيديو أن الله عز وجل أكرم عباده من أن يعرضهم للإهانة من أجل طاعته، فما بالنا بمن يعرض نفسه للمساءلة والتوقيف والتحقيق والترحيل وربما عقوبات أخرى.

ونصح الدكتور الهلال المواطنين الراغبين في أداء الحج هذا العام بالدخول إلى موقع شركات العمرة والحج السياحي لاختيار الشركة التي يرغب في أداء الحج من خلالها.

وأضاف الدكتور سعد الهلالي أن هذا الموقع بضمان الدولة نفسها حيث يعمل تحت الإشراف والرقابة الكاملة من وزارة السياحة والأثار.

وأضاف أن أي شركة سياحة يختارها المواطن من الشركات المسجلة على هذا الموقع تكون ضمن المنظومة القانونية للدولة وتنفذ رحلات الحج طبقا للقوانين السعودية أيضًا، وبما يضمن حقوق المواطن طوال رحلته وحتى عودته سالما لأرض الوطن.