نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القومي للمرأة يختتم فعاليات البرنامج التدريبي "منهجية الإدخار والإقراض والتثقيف المالي" بقنا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ختام فعاليات البرنامج التدريبي "منهجية الإدخار والإقراض والتثقيف المالي " بمحافظة قنا، واستهدف الميسرات والمشرفات الميدانيات بالمشروع بمراكز ( دشنا /والوقف )، في إطار مشروع مجموعات الإدخار والإقراض الرقمي- ضمن برنامج الشمول المالي الذي ينفذه المجلس القومى للمرأة ضمن أنشطة المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، والمبادرة الرئاسية حياة كريمة.



وقد هدف التدريب لتوضيح أهداف مجموعات الادخار والإقراض وتضمن عددا من الموضوعات منها كيفيه ادارة المجموعات وتكوين الجلسات بها ووضع ميثاق لعمل المجموعة، وإجراء الانتخابات للأعضاء بداخلها، بالإضافة لجلسة مخصصة عن مهارات المدرب وأهمية الشمول المالي وتحديد الأهداف الادخار والموازنة، وأنواع المخاطر المالية وكيفية تجنبها.



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